Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

El equipo dirigido por el entrenador mexicano se impuso por la mínima diferencia con un gol de José Manuel Copete

El Valencia de Javier Aguirre consiguió una importante victoria como visitante tras derrotar 1-0 al Rayo Vallecano en un encuentro correspondiente a LaLiga. El conjunto dirigido por el entrenador mexicano sumó su segundo triunfo consecutivo fuera de casa y alcanzó los 12 puntos en la clasificación, igualando las unidades del equipo madrileño en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

El compromiso se disputó bajo una intensa lluvia que complicó las condiciones del terreno de juego. Rayo Vallecano tomó la iniciativa durante los primeros minutos, presionando la salida del Valencia y buscando generar oportunidades mediante recuperaciones en campo contrario. Sin embargo, los visitantes consiguieron mantener el orden defensivo y resistieron los intentos del conjunto local.

Javier Aguirre en el Estadio Mestalla previo al duelo ante Real Madrid | AP

¿Cómo consiguió Javier Aguirre la victoria del Valencia ante Rayo Vallecano?

Para este encuentro, Javier Aguirre tuvo que modificar su alineación debido a las ausencias de varios futbolistas. Las lesiones de Jesús Vázquez, Diego López y Sergi Canós, además de la suspensión de José Luis Gayà, obligaron al entrenador mexicano a realizar ajustes en su esquema defensivo, principalmente en el sector izquierdo.

Ante estas circunstancias, el estratega decidió colocar a Pablo Maffeo como lateral izquierdo, acompañado por Luis Rioja en una posición más adelantada. La modificación permitió al Valencia mantener una estructura defensiva organizada, aunque durante varios lapsos del primer tiempo tuvo dificultades para generar oportunidades frente a la portería rival.

La recompensa llegó al minuto 40, cuando José Manuel Copete apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza después de un tiro de esquina. El defensor aprovechó que se encontraba sin marca para enviar el balón al fondo de la portería y establecer el 1-0, provocando la celebración de Javier Aguirre desde el área técnica.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

¿Cómo marcha el Valencia de Javier Aguirre en LaLiga?

Durante la segunda mitad, Valencia priorizó el orden defensivo para conservar su ventaja frente al Rayo Vallecano, que adelantó sus líneas en busca del empate. Los locales incrementaron su presencia en territorio rival, pero encontraron dificultades para superar a una defensa visitante que consiguió mantener su portería sin recibir anotaciones.

Con este resultado, Javier Aguirre consiguió su segunda victoria en LaLiga como entrenador del Valencia, después del triunfo obtenido anteriormente frente al Elche. El técnico mexicano también registra empates contra Racing y Athletic Club, además de derrotas frente a Real Madrid y Villarreal, en una etapa en la que busca mejorar los resultados del conjunto blanquinegro.

El historial reciente del entrenador también incluye una victoria por 6-0 frente al Tavernes en la Copa del Rey, resultado que permitió al Valencia avanzar en el torneo.