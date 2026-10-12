Los noruegos se meten a Noruega en busca de mantener el paso perfecto

Se abre la segunda jornada de la UEFA Champions League con la visita del Bayern Múnich ante el Viking FC y lo podrás ver este 13 de octubre en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, a través de de HBO Max y FOX One.

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¿Cómo llegan?

El equipo noruego tendrá enfrente a un rival que comenzó su camino europeo con una goleada de 5-0 sobre el Bodø/Glimt, mientras que los alemanes buscarán mantener el ritmo ante un adversario que llega con la necesidad de sumar después de su caída por 3-1 frente al Stuttgart.

El resultado de la primera jornada dejó al Bayern en una posición favorable para afrontar este compromiso. Más allá de la diferencia que reflejó su anterior marcador, el reto será sostener el nivel de juego y evitar que la confianza se convierta en un exceso de seguridad.

Jugadores de Bayern Munich en la Bundesliga | AP

Del otro lado, el Viking encara una prueba que puede marcar el rumbo de su participación europea. La derrota ante el Stuttgart le dejó poco margen para volver a fallar, por lo que el equipo deberá encontrar soluciones tanto en defensa como en ataque.

La presión de su afición podría darle un impulso en los primeros minutos, aunque mantener el orden será fundamental ante un Bayern acostumbrado a explotar las desatenciones de sus rivales.

Bayern Múnich tras empate ante Augsburg | AP

¿Qué podemos esperar del partido?

La ofensiva muniquesa será uno de los principales focos de atención. Con Harry Kane como referente en el área y distintas alternativas para generar peligro desde las bandas y el mediocampo, el Bayern dispone de recursos para complicar a cualquier defensa.

Para el Viking, la clave estará en no limitarse a resistir los ataques alemanes. Aunque deberá prestar especial atención a su estructura defensiva, también necesitará aprovechar los momentos en los que consiga recuperar el balón y avanzar con velocidad.

Con estos antecedentes, el Bayern Múnich llegará como favorito, respaldado por su contundencia en la primera fecha y por la experiencia de una plantilla acostumbrada a competir al máximo nivel europeo.

Harry Kane, con Bayern Munich | AP

Fecha: 13 de octubre

Hora: 13:00

Estadio: Viking