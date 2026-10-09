El cuadro bávaro toma muestras de sangre de sus jugadores de una zona muy poco habitual

El hecho de que el Bayern Múnich sea uno de esos equipos que cada temporada está cerca de rozar la perfección no es una casualidad, pues se han mantenido a la vanguardia en varias aristas que rodean a su equipo, siendo la más reciente de ellas, la toma de sangre en los lóbulos de sus orejas, esto con motivo de medir sus niveles de lactato, algo que permite saber el nivel de cansancio de cada futbolista.

El detalle de los 'pinchazos' en los lóbulos de los jugadores de la Bundesliga se ha podido hacer evidente en redes sociales, pues las fotografías de los entrenamientos permiten algunas pequeñas curaciones que ase asemejan a alguna perforación que podría tener cualquiera de ellos como parte de su decisión personal.

El nuevo proceso de la mano de Vincent Kompany

El Bayern Múnich aprovecha la tecnología en tiempo real para tratar en la medida de lo posible de prevenir lesiones en sus jugadores, pues el procedimiento consiste en extraer pequeñas muestras de sangre de los lóbulos de las orejas de los futbolistas y, con ello, tener acceso inmediato a dos indicadores biológicos: niveles de lactato y creatina quinasa.

Con esta información, el cuerpo técnico de Kompany puede acceder directamente a algunos datos, cómo conocer con exactitud el estado físico de los futbolistas, así que si están cansados, este estudio permite que de inmediato se puedan modificar las cargas en los entrenamientos y que la fátiga no genere lesiones.

Vincent Kompany ha llevado la nueva tecnología al Bayern Múnich | AP

Con respecto a información del diario alemán Bild, esta práctica ya lleva realiándose un tiempo, pero es algo que sucede no solamente antes de los entrenamientos, sino también durante, permitiendo tener el rendimiento óptimo de cada futbolista bávaro.

¿Qué se mide con el lactato y la creatina quinasa?

De acuerdo a la misma información que es compartida con el diario Bild, el lactato es un compuesto que se acumula en la sangre durante el ejercicio de alta intensidad y que logra reflejar el nivel de esfuerzo metabólico del cuerpo en general. También, el medir el lactato, peemite determinar con bastante precisión cuál es la zona del cuerpo que se está trabajando y cuándo es que alcanzó su umbral de la fatiga.

En tanro a la creatina quinasa se refiere, se trata de una enzima que actúa como indicador del daño que se está produciendo en el corazón y los músculo esqueléticos. En el caso de que el nivel de esta enzima sea alto, se trata de una señal de alerta para los doctores y los entrenadores acerca de posibles lesiones musculares o algunas que sean inminentes; mantenerla en un nivel bajo, evita que el daño se vaya agravando con el tiempo.

Jugadores de Bayern Munich en lamento en la Bundesliga | AP