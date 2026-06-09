Efraín tendrá que pagar

Pues la novela se puso mejor de lo esperado, mi Franki. Al fin se hizo oficial ayer la salida de Efra Juárez de Universidad, a pesar de que había prometido ser "el Ferguson de Pumas". Me cuentan que sólo lo hicieron oficial al entender que el técnico ya no quería seguir y que debe pagar entonces la cláusula de terminación anticipada, que tiene dos costos: uno bajo si no se va a otro club y otro más alto si toma una oferta este verano. Veamos cuánto paga.

POR QUIÉN Y POR CUÁNTO GANARON A SOLARI

En cuanto supieron en Cantera que la decisión de Efrastóteles era irreversible, peinaron el mercado. Es cierto que la opción de Memo Vázquez la puso Sancho en la mesa, pero encontraron una mejor gracias a Carlos Gutiérrez, el director deportivo de Pumas, que se puso vivo para amarrar a Esteban Solari. Tremenda labor.

El argentino ya estaba en charlas con Pachuca, que le ofreció casi el doble de sueldo que percibía, es decir, sobre el millón de dolarucos al año. Me cuentan que El Tano se puso vivo cuando supo que Pumas podría ofertarle, pues pidió una cláusula extraña que, dependiendo de resultados, debía aumentarle a la mitad del torneo al menos 50% de su salario, cosa que los Tuzos no aceptaron.

Y así, el ofrecimiento de los auriazules a Solari ronda el melón y medio de billetes gringos por temporada larga, algo que aprecia mucho el Tano para regresar al club mexicano donde fue goleador, ahora como estratega.

PACHUCA APLICÓ UNA SIMILAR

Ahora, me cuentan que en Pachuca andan bien enchilados porque el Tano los dejó colgados con la oferta; primero les dijo que le gustaba mucho y luego se puso los moños con ganas de que no le cumplieran y pudiera irse con Pumas.

Pero hay que recordar a mis Tuzos queridos que hicieron algo similar con el Jimmy Lozano, al que dejaron colgado cuando estaban por encarar el Play In; de buenas a primeras decidieron cortarlo para traer a Solari. Es decir, en este cruel mundo profesional se vale irse con el que más conviene, ¿o no?

LO QUE PUEBLA DESEMBOLSÓ POR ESPAÑA

Te cuento, mi querido Francolieber, qué pachangón se armó el gobierno de Puebla con el amistoso de preparación del Mundial de España ante Perú, con 46 mil aficionados que hicieron vibrar al Cuauhtémoc casi como cuando fue sede de México 70 y 86.