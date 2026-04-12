¡El hombre del momento! Villa Villa narró el primer minuto del Tigres vs Chivas

Omar Villarreal se ha vuelto uno de los temas de conversación del fin de semana en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX luego de haber tenido que hacer la labor de narrador en el partido de Puebla en contra de León debido a una emergencia en la transmisión de TV Azteca.

El Rebaño Sagrado incluso felicitó a quien estuviera a cargo de la narración de quince minutos de uno de los juegos del viernes botanero, además del primer minuto del tercer duelo que han perdido los rojiblancos.

Omar Villarreal con Mikel Arriola y David Medrano | Imago7

Nueva etapa de Villa Villa

Después de haber hecho su debut como narrador en el Estadio Cuauhtémoc de manera emergente en el partido de Puebla ante León, Omar Villarreal llegó al Estadio Universitario para ser parte del equipo de transmisión del duelo entre Tigres y Chivas, pero no lo haría como reportero de cancha como normalmente lo hace, no al menos en el principio del compromiso.

Christian Martinoli, quien ya había estado recientemente envuelto en polémica debido a sus ausencias en las transmisiones de Azteca Deportes, indicó que debido al 'golpe mediático' que fue Villa Villa narrando en redes sociales, le darían la posibilidad de abrir el encuentro narrando el primer minuto.

Gran detalle dejar que Villa Villa narrara el inicio del partido de sus Chivas: pic.twitter.com/nK140NWHrb — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 11, 2026

Ante esto, el miembro del equipo de Azteca 7 mencionó que se sentía muy feliz de poder ser parte de una narración del "equipo de sus amores" ya que además estaba viviendo un momento dulce en su carrera luego de lo sucedido en el partido de los ya tradicionales Viernes Botaneros.

Tras concluir el primer minuto en el que narró Villa Villa, Chivas publicó un tuit en su cuenta oficial para felicitar al reportero y pedir también que se quedara más tiempo narrando, todo esto a pesar de que Martinolli ya había tomado el mando del resto de la transmisión.

¡Dejen a @OmarVV9 todo el partido! 🗣️



Gran minuto de narración 👏 — CHIVAS (@Chivas) April 11, 2026

¿Qué pasó en el duelo de Puebla vs León?

Un momento inesperado se vivió durante la transmisión del partido entre Puebla y León, cuando problemas técnicos en la señal de TV Azteca dejaron sin audio a los comentaristas principales en pleno inicio del encuentro. La situación obligó a reaccionar de inmediato al equipo de producción, que tuvo que reorganizar la narración sobre la marcha ante la sorpresa de la audiencia.

Puebla vs León fue el partido en el que Villa Villa narró 15 minutos l IMAGO7