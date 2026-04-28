“El Jardinero” llega a CDMX: así fue su traslado y queda bajo custodia en la FEMDO

Luego de su captura en Nayarit, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de autoridades federales. El presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerado cercano a la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con información oficial, el detenido cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por Estados Unidos, que desde 2021 ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura, debido a su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

El presunto operador del CJNG llegó bajo custodia a instalaciones de la FGR./ Gabinete de Seguridad

¿Cómo fue el traslado de “El Jardinero” a la CDMX?

Tras su detención, el presunto líder criminal fue movilizado vía aérea hacia la capital del país. Una aeronave de fuerzas federales aterrizó alrededor de las 19:30 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el detenido a bordo.

Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero hacia las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, donde quedó a disposición de las autoridades.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Antes de su ingreso, personal oficial realizó una revisión médica para verificar su estado de salud. Minutos después, fue presentado ante el Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Autoridades federales movilizaron al detenido vía aérea hacia la capital del país./ Gabinete de Seguridad

¿Qué pasó en Nayarit tras la captura?

Luego de la detención, el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo en Nayarit para evitar reacciones del crimen organizado. Las acciones incluyeron la participación de fuerzas federales, estatales y municipales.

Según el reporte oficial, no se registraron bloqueos carreteros, aunque sí se reportaron seis vehículos incendiados y seis tiendas afectadas por fuego en distintos puntos. A pesar de estos hechos, no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

Las autoridades también desmintieron versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta suspensión de clases, aclarando que esa información no era verídica.

El traslado de “El Jardinero” refuerza la relevancia del caso, ya que se trata de un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos, donde enfrenta una posible extradición.