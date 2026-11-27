El Comité Olímpico Brasileño eligió a la delantera azulcrema como la mejor atleta de futbol en el año

Geyse Ferreira, delantera estrella del América Femenil, fue elegida como la mejor atleta de la modalidad de futbol en el Premio Brasil Olímpico 2026, galardón otorgado por el Comité Olímpico Brasileño (COB) tras su espectacular desempeño desde que llegó como refuerzo a Coapa en enero de este año.

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La atacante sudamericana se hizo acreedora a esta distinción luego de coronarse campeona de goleo en la Fase Regular del Apertura 2026 con 21 anotaciones —quedándose a un tanto del récord histórico del certamen—, liderar el departamento de asistencias y establecer una marca inédita en el circuito rosa al marcar durante 13 jornadas consecutivas.

Su impacto con el conjunto azulcrema también se reflejó en las vitrinas tras conquistar tanto la Liga Femenil como la Concacaf W Champions Cup, el Campeón de Campeonas y encaminada en busca del Bicampeonato del circuito rosa.

Logros que le valieron regresar a la Selección de Brasil bajo el mando de Arthur Elias después de dos años de ausencia, participando en duelos ante Costa Rica, Venezuela, México y Argentina.

Geyse Ferreira brilla con un golazo de chilena en la victoria de Brasil sobre Argentina l X:@SelecaoFeminina

"Este fue un año de desafíos y de muchos logros, en el que pude volver a vivir el futbol en el América", celebró la goleadora respecto a un semestre que la consolidó nuevamente en la élite internacional.

¿Cuándo y dónde se entregará el Premio Brasil Olímpico 2026 a Geyse Ferreira?

Aunque los ganadores de las 53 disciplinas olímpicas ya fueron anunciados oficialmente, la ceremonia de gala del Premio Brasil Olímpico 2026 se celebrará el próximo 2 de diciembre a las 17:30 horas en la Cidade das Artes, ubicada en Río de Janeiro, evento donde también se reconocerán categorías como Deportista Revelación, Equipo del Año y Mejores Entrenadores.

Geyse Ferreira celebró con una pirueta su anotación ante las Tuzas | Imago7