Elecciones Estados Unidos 2026: ¿a qué hora cierran las urnas y cuándo salen los resultados?

Conoce cuándo comenzará el conteo de votos y a qué hora podrás seguir los resultados desde México / AP

Las elecciones intermedias de EU se celebran este martes 3 de noviembre

Millones de estadounidenses participan este martes 3 de noviembre en las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026, una jornada que definirá la nueva composición del Congreso y en la que también se elegirán gobernadores, legisladores estatales y distintas autoridades locales. Sin embargo, una de las principales dudas es a qué hora cerrarán las urnas y cuándo comenzarán a conocerse los resultados que podrían modificar el equilibrio político del país.

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A diferencia de México, donde existe un horario de votación relativamente uniforme, en Estados Unidos las casillas cierran de manera escalonada, debido a que cada estado establece sus propias reglas electorales y el territorio estadounidense abarca varias zonas horarias. Esto significa que mientras en algunas regiones ya comienza el conteo de votos, en otras todavía hay ciudadanos acudiendo a votar.

Los primeros centros de votación comenzarán a cerrar a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos, mientras que los últimos concluirán sus actividades hasta la 01:00 de la madrugada del miércoles 4 de noviembre, también en horario del Este. En el caso de México, los primeros cierres ocurrirán a las 17:00 horas, tiempo del centro del país, por lo que los resultados preliminares podrán seguirse desde la tarde de este martes.

Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias este martes 3 de noviembre de 2026 / AP

¿A qué hora cierran las urnas en Estados Unidos este 3 de noviembre?

El cierre de las casillas dependerá del estado y, en algunos casos, de la región donde se encuentre cada centro de votación. Las primeras urnas cerrarán en zonas de Indiana y Kentucky, mientras que los últimos centros permanecerán abiertos en las islas Aleutianas de Alaska.

Para facilitar el seguimiento de las elecciones desde México, estos son los principales horarios de cierre, expresados tanto en hora del Este de Estados Unidos (EST) como en hora del centro de México, que tiene una diferencia de una hora respecto de la costa este estadounidense durante esta fecha.

Hora del Este (EU) Hora CDMX Estados o regiones 18:00 17:00 Zonas de Indiana y Kentucky 19:00 18:00 Georgia, Carolina del Sur, Vermont, Virginia y parte de Florida 19:30 18:30 Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental 20:00 19:00 Pensilvania, Nueva Jersey, Alabama, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland y otros estados 20:30 19:30 Arkansas 21:00 20:00 Arizona, Colorado, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Wisconsin y otras regiones 22:00 21:00 Nevada, Montana, Utah y zonas de Idaho 23:00 22:00 California, Oregón, Washington y otras zonas de Idaho 00:00 del 4 de noviembre 23:00 del 3 de noviembre Hawái y gran parte de Alaska 01:00 del 4 de noviembre 00:00 del 4 de noviembre Últimas zonas de Alaska

Las casillas electorales cierran en distintos horarios debido a las zonas horarias del país / AP

¿A qué hora comenzarán a salir los resultados de las elecciones en EU?

Los primeros resultados de las elecciones intermedias 2026 podrán comenzar a difundirse después de las 18:00 horas del Este, equivalentes a las 17:00 horas de la Ciudad de México, cuando cierren los primeros centros de votación en Indiana y Kentucky.

No obstante, el cierre de las urnas no significa que inmediatamente se conozca al ganador. Las autoridades electorales deben procesar y contabilizar los votos, mientras que los medios y organizaciones especializadas realizan proyecciones con base en la información disponible.

Durante las primeras horas de la noche se espera que comiencen a definirse algunas contiendas en estados donde el conteo suele avanzar con mayor rapidez. Sin embargo, los resultados de las elecciones más competidas podrían tardar varias horas o incluso días.

Los primeros resultados comenzarán a conocerse desde la tarde, tiempo de México / AP

En estados como California y Washington, donde una proporción importante de los ciudadanos vota por correo, el procesamiento de las boletas puede prolongarse después de la jornada electoral. En Alaska, además, el sistema de votación por orden de preferencia podría retrasar la definición de determinadas contiendas.

¿Por qué las urnas cierran a diferentes horas en Estados Unidos?

Una de las principales características del sistema electoral estadounidense es que cada estado tiene facultades para establecer sus propios procedimientos de votación, incluidos los horarios de apertura y cierre de las casillas.

A diferencia de un modelo electoral centralizado, en Estados Unidos las elecciones son administradas principalmente por autoridades estatales y locales, que aplican sus propias disposiciones dentro del marco legal correspondiente.

A esto se suma la extensión territorial del país, que comprende diferentes zonas horarias. Por ejemplo, cuando en Nueva York son las 20:00 horas, en Chicago son las 19:00, en Denver son las 18:00 y en Los Ángeles apenas son las 17:00 horas.

La situación se vuelve más compleja en estados como Florida, Indiana, Kentucky, Michigan y Tennessee, cuyos territorios abarcan dos zonas horarias. Por esta razón, algunas casillas pueden cerrar antes que otras dentro de una misma entidad.

Además, Estados Unidos terminó su horario de verano el pasado domingo 1 de noviembre de 2026, por lo que los horarios correspondientes a la jornada electoral ya se encuentran ajustados al horario estándar.

¿Qué se elige en Estados Unidos durante las elecciones intermedias de 2026?

Las elecciones conocidas como midterms se celebran a la mitad del periodo presidencial y representan una oportunidad para que los ciudadanos definan la composición del Poder Legislativo federal.

Este 3 de noviembre se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de celebrarse distintas elecciones para gubernaturas, congresos estatales y autoridades locales.

Los resultados serán especialmente importantes para el gobierno del presidente Donald Trump, debido a que determinarán qué partido tendrá el control de cada una de las cámaras del Congreso durante los próximos dos años.