El mexicano resistió los ataques del estadounidense, pero el desgaste físico y los golpes de poder marcaron el rumbo de una pelea que se complicó en los últimos asaltos

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete no pudo imponerse a O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas, después de protagonizar un intenso combate que se extendió hasta el duodécimo asalto. El mexicano comenzó con iniciativa y logró conectar golpes importantes, pero su rival encontró la manera de contrarrestar sus ataques y terminó por ponerlo contra las cuerdas en el cierre de la contienda.

La pelea, disputada en el Frost Bank Center, estuvo marcada por los intercambios de poder, las advertencias del réferi y el desgaste de ambos pugilistas. Aunque Navarrete intentó cambiar el rumbo con combinaciones y una ofensiva constante, Foster fue ganando terreno conforme avanzaron los episodios.

¿Cómo fue la pelea entre el 'Vaquero' Navarrete y O’Shaquie Foster?

Desde el primer round, Navarrete tomó la iniciativa y buscó acortar la distancia para conectar al rostro de su oponente. Sin embargo, Foster también mostró su capacidad para responder y complicó al mexicano con movimientos y golpes que obligaron al réferi a intervenir en más de una ocasión. Incluso, el estadounidense recibió una advertencia por lanzar golpes cuando ambos se encontraban demasiado cerca.

En el segundo asalto, el Vaquero encontró mejores oportunidades para atacar. El mexicano conectó combinaciones al cuerpo y presionó a Foster contra las cuerdas, mientras que su rival respondió con un golpe bajo que pudo haberle costado una sanción. Navarrete parecía encontrar su ritmo y volvió a lanzarse al frente durante el tercer episodio, aunque el estadounidense respondió con un derechazo que mantuvo el intercambio de golpes.

La pelea mantuvo su intensidad en el cuarto round, cuando Foster aprovechó un momento de confusión con el réferi para conectar un par de golpes mientras Navarrete bajaba la guardia. El mexicano intentó reaccionar, pero no consiguió imponer por completo sus condiciones. Para el quinto episodio, el Vaquero volvió a mostrar poder con dos impactos que sacudieron la cabeza de su rival, quien logró protegerse ante los intentos de ataque posteriores.

Emanuel Navarrete tras la victoria contra Juan Miguel Elorde | AP

Foster toma el control y Navarrete comienza a resentir el desgaste

A partir del sexto asalto, el estadounidense comenzó a encontrar más espacios para hacer daño. Foster conectó un upper que incomodó al mexicano y continuó con golpes al rostro durante el séptimo episodio. Navarrete respondió, pero su cansancio empezó a ser evidente, mientras su rival parecía tener mayor claridad para elegir cuándo atacar y cuándo defenderse.

En el octavo round, el Vaquero se negó a bajar los brazos y conectó un gancho de izquierda y un derechazo que sacudieron a Foster. Sin embargo, el estadounidense mantuvo la presión y volvió a lastimar al mexicano. Para el noveno episodio, Navarrete lucía cada vez más fatigado, mientras Foster comenzó a recurrir a los amarres y al movimiento para administrar la ventaja que parecía construir sobre el cuadrilátero.

Emanuel Navarrete con sus cinturones de campeón | Instagram @vaquero_navarrete

El décimo asalto ofreció uno de los momentos más intensos de la contienda. Navarrete aceleró sus golpes de poder en busca de un nocaut y consiguió conectar varios impactos que obligaron a Foster a ceder algunos espacios. El estadounidense, no obstante, respondió y mantuvo la pelea bajo control, mientras el mexicano sabía que necesitaba cambiar el rumbo en los episodios restantes.

En el undécimo round, el Vaquero todavía encontró fuerzas para conectar un upper y un derechazo que sacudieron la cabeza de Foster. Pero el estadounidense también respondió con un izquierdazo que mandó al mexicano contra las cuerdas. El cansancio era cada vez más notorio y Navarrete necesitaba una reacción contundente para cerrar la pelea.

El 'Vaquero' queda al borde de la caída en el último round

El duodécimo asalto comenzó con Navarrete dispuesto a buscar el nocaut. Sin embargo, un golpe de Foster lo sorprendió y estuvo cerca de hacerlo caer de sentón sobre la lona, por lo que el réferi realizó una cuenta. El mexicano intentó mantenerse en la pelea, aunque su rival continuó encontrando oportunidades para castigarlo.

A falta de pocos segundos para la campana final, Foster conectó un golpe durísimo en el rostro del Vaquero, quien volvió a quedar muy cerca de la lona y apoyó una rodilla. Navarrete resistió hasta el final del combate, mientras el estadounidense parecía tener encaminada la victoria.

Tras 12 asaltos de intercambios y desgaste físico, ambos pugilistas se felicitaron en el cuadrilátero. El Vaquero también agradeció el apoyo de los aficionados que lo acompañaron durante la contienda, en una noche en la que Foster logró complicarle el combate hasta el último segundo.