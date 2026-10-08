Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

El quarterback de Baltimore se ausentó por segundo día consecutivo de los entrenamientos y su participación ante Atlanta Falcons permanece en duda

Los Baltimore Ravens encendieron las alarmas de cara a su próximo compromiso de la NFL, luego de que Lamar Jackson se ausentara por segundo día consecutivo de los entrenamientos del equipo debido a una lesión en el tobillo, situación que mantiene en duda su participación en el partido del próximo domingo por la noche ante los Atlanta Falcons.

El mariscal de campo sufrió la molestia durante la victoria de Baltimore sobre los Tennessee Titans y desde entonces ha recibido tratamiento médico para intentar recuperarse. Aunque su ausencia durante las prácticas genera preocupación, el cuerpo técnico todavía no descarta que pueda estar disponible para el siguiente compromiso.

Lamar Jackson recibe una tacleada en el partido de Ravens ante Titans en la NFL | AP

El entrenador en jefe de los Ravens, Jesse Minter, explicó que Jackson continúa bajo supervisión médica y que su participación dependerá de la evolución que presente durante los próximos días. Incluso, reconoció que el quarterback tiene la capacidad de disputar un encuentro sin haber completado una semana normal de entrenamientos.

"Hay que reconocerle a Lamar que está recibiendo mucho tratamiento y haciendo cosas. Habrá un momento más adelante en la semana en el que determinaremos cómo se encuentra. Cuando esté listo para jugar, estará listo para hacerlo", declaró Minter durante su encuentro con los medios de comunicación.

Lamar Jackson tras su lesión con los Ravens de Baltimore | AP

¿Lamar Jackson jugará contra Atlanta Falcons?

Por ahora, la participación de Lamar Jackson frente a Atlanta Falcons permanece en duda, aunque los Ravens todavía cuentan con tiempo para evaluar su recuperación antes del encuentro del domingo. El quarterback será monitoreado durante el resto de la semana y su disponibilidad dependerá de la respuesta del tobillo lesionado al tratamiento.

La posible ausencia de Jackson representaría un problema importante para la ofensiva de Baltimore, debido a su protagonismo tanto en el juego aéreo como en el terrestre. Sin embargo, el equipo también recibió noticias positivas con el regreso a los entrenamientos del tackle ofensivo Ronnie Stanley, quien participó completamente, y del guardia Andrew Vorhees, quien trabajó de manera limitada.

Ravens saliendo al campo para enfrentar a los Cowboys en Brasil | AP

Ravens también reporta otras bajas por lesión

Además de Lamar Jackson, Marlon Humphrey permaneció fuera de los entrenamientos por molestias en el tendón de la corva y la pantorrilla. Tampoco participaron el centro Cam Jurgens, quien continúa bajo el protocolo de conmociones cerebrales, ni el linebacker externo Trey Hendrickson, quien busca recuperarse de un procedimiento médico realizado en un dedo presuntamente fracturado.