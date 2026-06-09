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Futbol

¿Enmiendan error? Estadio Ciudad de México restringe asientos en primeras filas

Filas inhabilitadas para el juego inaugural l X:MXESTADIOS
Ramiro Pérez Vásquez 09:28 - 09 junio 2026
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La zona inhabilitada será ocupada por decoraciones del Mundial 2026

A unos días del comienzo de la Copa del Mundo 2026 con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el Coloso de Santa Úrsula se encuentra prácticamente listo para recibir su tercer Mundial en su historia.

Sin embargo, hay un detalle que ha resaltado entre la remodelación, se trata de las primeras cinco filas, que se encuentran en una de las cabeceras de la parte baja, han quedado inhabilitadas y kas cuales serán cubiertas por decoraciones.

La pequeña área no fue puesta a venta en la adquisición de boletos, situación que desata la curiosidad debido a que sí fueron utilizados en el partido ante Portugal; sin embargo, hubieron quejas de una mala visibilidad entre los aficionados.

Estadio Banorte | IMAGO7

El área había sido viralizada por mala visibilidad

Varios asistentes reportaron incomodidades que afectaron su experiencia durante el partido inaugural tras la reapertura. La necesidad de levantarse constantemente se volvió una constante entre los asistentes, generando molestias y dificultando seguir el encuentro con normalidad en varios sectores del inmueble.

Incluso Las cámaras de RÉCORD lograron captar a un aficionado en uno de estos asientos en la parte baja del estadio, en la fila uno. El fanático tuvo que observar el partido de pie casi todo el encuentro, pues la reja arriba de una barda dificultó su visión.

Afición mexicana y la visibilidad del Estadio Banorte | Captura de pantalla: @MartinoliCuri

Un renovado Estadio Azteca

La capacidad del Azteca quedó finalmente en 87 mil 500 espectadores, gracias sobre todo a que quitaron el antiguo lounge de la parte baja del inmueble, con cómodas butacas del color del patrocinador que le da el nuevo nombre y grises en la parte de arriba.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Entre las renovaciones destaca: Los vestidores son nuevos, con 26 lugares alineados en forma de ‘u’ para que se vean todos los futbolistas; Además de palcos nuevos y zonas de hospitality, hay un salón que tiene capacidad para recibir a 1,500 personas.

También se perfeccionó el centro de mando en lo alto de la tribuna central; en la cancha se perfeccionó con la tecnología híbrida que pide FIFA, quedó como alfombra, más estable y duradera gracias al cocido de pasto artificial que sirve de base para el natural que la mantendrá en excelentes condiciones.

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