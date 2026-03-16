Esta es la agenda deportiva del 16 de marzo

La actividad deportiva del 16 de marzo presenta una jornada cargada de encuentros en distintas ligas y disciplinas alrededor del mundo. Desde el futbol europeo (LaLiga y Premier League) hasta la NBA y Liga MX Femenil, los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir a lo largo del día, con partidos clave que serán transmitidos por diferentes plataformas televisivas y de streaming.

¿Cómo arranca la agenda deportiva?

La actividad arranca con LaLiga con el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Levante. El conjunto madrileño buscará aprovechar la cancha de Vallecas para sumar puntos importantes, mientras quelas ‘Granotas’ intentarán sacar unidades en unavisita complicada.

Wolves festejango gol ante Liverpool l AP

En Inglaterra, la Premier League también tendrá actividad con el duelo entre Brentford y Wolverhampton. Ambos equipos se enfrentarán en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la temporada, en un campeonato que se caracteriza por su intensidad y competitividad en cada jornada.

NBA se hace presente

La jornada también tendrá una fuerte presencia del baloncesto estadounidense con varios encuentros en la NBA. Entre ellos destaca el choque entre Golden State Warriors y Washington Wizards, así como el enfrentamiento entre Phoenix Suns y Boston Celtics, dos franquicias que suelen protagonizar duelos de alto nivel en la liga más importante del baloncesto mundial.

El calendario de la NBA también contempla otros compromisos atractivos como el partido entre Memphis Grizzlies y Chicago Bulls. Más tarde en la noche continuarán las emociones con el choque entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets, además del enfrentamiento entre San Antonio Spurs y Los Angeles Clippers.

El Clásico Mundial de Beisbol tendrá un lugar destacado con el duelo entre Venezuela e Italy. Este torneo reúne a algunas de las mejores selecciones del planeta y suele ofrecer encuentros muy disputados, especialmente en la fase en la que cada triunfo puede marcar la diferencia.

Novena de Italia festeja su pase a las Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol I AP

Por su parte, el futbol mexicano tendrá protagonismo en la Liga MX Femenil con varios compromisos en el calendario. Entre ellos destaca el duelo entre Atlas y Monterrey, así como el enfrentamiento entre Club América y Toluca, partidos que forman parte de una jornada importante dentro del torneo.

La actividad cerrará con otro encuentro del futbol femenil mexicano cuando Club León reciba a Mazatlán. Con una oferta deportiva tan variada, el lunes promete ser una jornada intensa para los aficionados que podrán seguir partidos en Europa, América y en diferentes disciplinas deportivas.

Partido de Atlas Femenil en el Clásico Tapatío l MEXSPORT

Partidos del 16 de marzo de 2026

Rayo Vallecano vs Levante UD — 14:00 hrs — Sky Sports — La Liga

Brentford FC vs Wolverhampton Wanderers — 14:00 hrs — TNT Sports / HBO Max — Premier League

Golden State Warriors vs Washington Wizards — 17:00 hrs — NBA League Pass — NBA

Phoenix Suns vs Boston Celtics — 17:30 hrs — NBA League Pass — NBA

Memphis Grizzlies vs Chicago Bulls — 18:00 hrs — NBA League Pass — NBA

Venezuela vs Italia — 18:00 hrs — ESPN / Disney+ Premium — Clásico Mundial de Béisbol 2026

Atlas Femenil vs Monterrey Femenil — 19:00 hrs — Tubi / Fox One — Liga MX Femenil

Los Angeles Lakers vs Houston Rockets — 19:30 hrs — NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN 2 — NBA

San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers — 20:00 hrs — NBA League Pass — NBA

Club América Femenil vs Toluca Femenil — 20:00 hrs — ViX / YouTube (Liga MX Femenil) — Liga MX Femenil