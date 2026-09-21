En su regreso de lleno al futbol de Liga MX, el recinto en Santa Úrsula ha atraído una buena asistencia

El mítico Estadio Azteca volvió de lleno a la Liga MX después de algunos años de remodelación y, en apenas nueve fechas del Apertura 2026, es el recinto que registra las mejores entradas, con tres en el top y con distintos equipos como locales.

Al tener una capacidad de 88 mil 84 personas, el ahora llamado Estadio Banorte ha logrado meter las mejores tres asistencias en lo que va del torneo, con 53 mil 136 como la más baja del top.

Estadio Banorte -otrora Azteca- previo al Clásico Nacional del Apertura 2026 entre América y Chivas | IMAGO7

¿Qué partidos han registrado las mejores entradas del torneo?

Fue un Cruz Azul vs. Atlante el partido en el que el inmueble registró la entrada de poco más de 53 mil personas. La Jornada 3 vio a dos de los equipos locales del Azteca, uno como el vigente Campeón y otro el recién incorporado a la Primera División.

Atlante sorprende y se encuentra en dos de estos partidos, pues además de tener buena entrada contra Cruz Azul, también lo hizo en la Jornada 2, cuando fue el local administrativo contra América. Dicho encuentro registró 58 mil 576 aficionados.

Por último, el Clásico Nacional es el partido con mejor asistencia del Apertura 2026, con 72 mil 990. La rivalidad entre Chivas y América siempre ha sido de un fuerte interés, pero con la actualidad de ambos clubes en este torneo se intensificó.

Estadio Banorte durante el América vs Chivas del Apertura 2026 | IMAGO7

¿Qué partidos quedan en el Estadio Azteca?

Al Estadio Azteca todavía le quedan partidos de fuerte interés en lo que resta del torneo, además de que América y Cruz Azul apuntan a clasificar a la Liguilla, por lo que se puede esperar una asistencia todavía más grande.

Durante el Mundial 2026, el Coloso de Santa Úrsula destacó por su capacidad y la fuerte conexión que tiene con la historia del futbol. En Liga MX demuestra ser un espacio de gran atracción para los aficionados.