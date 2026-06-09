FIFA Fan Festival CDMX 2026: así será la gran fiesta mundialista que tomará el Zócalo

La verdadera fiesta del Mundial estará en el corazón de la Ciudad de México. Michel Bauer, CEO de Host City CDMX, presentó ante los medios el FIFA Fan Festival CDMX 2026, un espacio donde miles de aficionados, tanto capitalinos como visitantes extranjeros, podrán vivir de cerca la experiencia de la Copa del Mundo.

Instalado en toda la plancha del Zócalo capitalino, el Fan Festival contará con una pantalla gigante de 30 por 17 metros, escenario principal, zona gastronómica, baños y carpas de activaciones para los asistentes. Además, se colocarán pantallas adicionales en los alrededores para quienes no logren ingresar al recinto principal.

Afición de la Selección Mexicana observa partido del Mundial de Brasil 2014 en el Zócalo de la CDMX | IMAGO7

“Lo que se está haciendo aquí no se había visto antes. Es un evento de primer nivel y de gran calidad. Lo estamos construyendo para que toda la gente pueda vivir una experiencia increíble. Va a haber todo lo necesario para que los aficionados puedan quedarse a disfrutar un partido o pasar aquí todo el día”, señaló Bauer.

Un Zócalo transformado para vivir el Mundial

El directivo reiteró que existirán tres filtros de seguridad para ingresar al Zócalo. No obstante, aclaró que cualquier situación que ocurra fuera del perímetro del Fan Festival será responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La entrada será completamente gratuita y no requerirá registro previo. Además, Bauer aseguró que los precios de los alimentos y productos oficiales serán accesibles para los asistentes.

Estadio Azteca con su nuevo nombre "Estadio Ciudad de México" l Iliany Aparicio

“Sabemos dónde estamos. Hay mucha oferta alrededor y queremos que la gente pueda llevarse un combo, un paquete, su vaso conmemorativo, pero a un precio accesible”, explicó.

Banda El Recodo encabezará la inauguración

El FIFA Fan Festival abrirá sus puertas este jueves 11 de junio y ofrecerá transmisiones diarias de los partidos del Mundial, además de espectáculos y actividades de entretenimiento. La inauguración contará con la presentación de la popular agrupación mexicana Banda El Recodo, que actuará al finalizar el encuentro entre México y Sudáfrica.