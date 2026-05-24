"Final botanera": Martinoli se ríe de Lavolpe previo al partido de Pumas vs Cruz Azul

Un inesperado momento televisivo durante la transmisión del partido amistoso entre México y Ghana se ha transformado en el principal ingrediente extra de cara a la Final de vuelta de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas. El protagonista de este cruce de declaraciones fue el director técnico Ricardo Antonio La Volpe, cuyo desliz en vivo provocó la inmediata reacción de Christian Martinoli.

Todo comenzó en la cabina de TUDN, mientras el equipo encabezado por los periodistas David Faitelson y Andrés Vaca mantenía una charla relajada con el exárbitro Fernando 'Cantante' Guerrero, quien realizaba el análisis arbitral del encuentro en un tono tranquilo y distendido.

Andrés Vaca y Ricardo Antonio La Volpe | ESPECIAL

En medio de la conversación, Faitelson lanzó una frase dirigida al excolegiado: “Tranquilo Cantante, tú sigue disfrutando tu Viernes…”. Sin embargo, el exentrenador de la Selección Mexicana intervino de forma sorpresiva para completar la frase exclamando: “¡Botanero!”.

La reacción en la cabina de TUDN

El comentario desató el caos y la euforia total entre los comentaristas de Televisa, debido a que la expresión es prácticamente una marca registrada de su principal competidora, TV Azteca. El momento tomó por sorpresa a los integrantes de la transmisión, quienes reaccionaron de inmediato.

Viernes Botanero de TV Azteca l CAPTURA

Andrés Vaca y Faitelson soltaron un dramático “¡Noooooooooo!”, conscientes del impacto de la referencia. Entre risas, Faitelson bromeó al aire con la frase: “Sácalo de aquí… ¿lo saco yo o lo sacas tú, Vaca?”, generando interacciones que rápidamente volvieron tendencia el suceso en las redes sociales.

La respuesta de Christian Martinoli

La repercusión del error no pasó desapercibida para el equipo de la televisora del Ajusco. Christian Martinoli, narrador estrella de TV Azteca, utilizó sus plataformas oficiales para emitir un comentario directo de cara al partido definitivo por el título del fútbol mexicano, haciendo alusión a lo sucedido con el estratega argentino.

Christian Martinoli en transmisión de la Liga MX | IMAGO 7

"No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe, lo sabe; nos vemos este domingo por Azteca 7", escribió el cronista deportivo. La publicación fue acompañada por una imagen promocional con la leyenda 'Final botanera', la cual sirvió como estrategia de difusión para el encuentro entre Pumas y Cruz Azul que definirá al nuevo campeón del torneo Clausura 2026.