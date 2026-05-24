Fórmula 1: ¿dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?

La emoción de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Canadá 2026, una de las carreras más esperadas del calendario. Después de intensas actividades en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, los pilotos ya están listos para disputar la quinta fecha de la temporada.

George Russell llega como uno de los grandes favoritos luego de conquistar la carrera sprint y quedarse también con la pole position tras una espectacular sesión de clasificación. El piloto británico superó a su compañero de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, por apenas 0.068 segundos en una batalla que dejó claro el dominio de la escudería alemana en Canadá.

George Russell, piloto de Mercedes, en Canadá | AP

Mercedes domina la clasificación en Montreal

Mercedes aseguró la primera fila de salida para el Gran Premio de Canadá gracias al gran rendimiento mostrado tanto por Russell como por Antonelli. El joven italiano estuvo cerca de conseguir su primera pole position en Fórmula 1, pero el experimentado británico apareció en el cierre de la Q3 para quedarse con el mejor tiempo.

Por otro lado, Franco Colapinto también fue una de las grandes sorpresas del fin de semana. El argentino logró meter a Alpine en la Q3 y registró un tiempo de 1m13.697s, suficiente para arrancar desde la décima posición en la carrera principal, siendo además el único representante de la escudería francesa en la fase final de clasificación.

Gran Premio de Canadá | AP

Horario y transmisión del Gran Premio de Canadá 2026

El Gran Premio de Canadá 2026 se disputará este domingo 24 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La carrera promete emociones desde la largada debido a la intensa rivalidad interna entre los pilotos de Mercedes y el buen ritmo mostrado por otras escuderías durante el fin de semana.

En México, la transmisión del Gran Premio de Canadá podrá verse a través de F1 TV para todos los usuarios con suscripción activa. Además, los aficionados que cuenten con sistemas de cable como Izzi o Sky también tendrán acceso a la cobertura completa de la carrera de Fórmula 1 desde Montreal.