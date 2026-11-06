Francisco Huaiquipán, exfutbolista de Atlante, es detenido por por acusaciones de abuso a menores

Jersey de filial de Atlante (potros Neza) en el 2009 | MEXSPORT

El exfutbolista chileno fue puesto en prisión preventiva

El exfutbolista Francisco Huaiquipán, quien tuvo un paso por el Atlante afronta problemas legales luego de ser formalizado por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra tres menores de edad pertenecientes a su entorno familiar.

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El exmediocampista, de 48 años, fue detenido en el norte de Chile cuando estaba a punto de participar en un encuentro con Los Pingüinos, un equipo del futbol amateur con el que buscaba retomar su actividad deportiva. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial pendiente, por lo que posteriormente fue trasladado a Santiago para comparecer ante las autoridades y enfrentar la audiencia de formalización.

Durante la instancia judicial, el Ministerio Público presentó los antecedentes de las denuncias y solicitó las medidas correspondientes. Como resultado, la justicia chilena determinó que Huaiquipán deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza el procedimiento relacionado con las acusaciones en su contra.

Francisco Huaiquipán en su paso con Colo Colo | X @ColoColo

Fiscalía de Chile revela detalles de las denuncias contra Francisco Huaiquipán

La jefa de la Unidad de Género del Ministerio Público, Yazmin Salech, explicó que las investigaciones contemplan presuntos delitos sexuales reiterados contra tres personas que formaban parte del círculo familiar del exfutbolista. Según detalló la fiscal, las denuncias hacen referencia a acontecimientos que se habrían presentado durante un periodo prolongado, con antecedentes que se remontan hasta 2009.

Salech también precisó que, hasta el momento, la investigación considera los testimonios de tres presuntas víctimas, cuyas identidades permanecen bajo estricta reserva para proteger su privacidad.

No obstante, la representante del Ministerio Público señaló que la indagatoria continúa abierta y que no se descarta que otras personas puedan presentarse ante las autoridades para denunciar posibles conductas similares. Por ello, las diligencias podrían ampliarse conforme avancen las investigaciones y se recopilen nuevos antecedentes.

Francisco Huaiquipán y s tiempo Atlante de México

Francisco Huaiquipán desarrolló una carrera profesional en el futbol chileno, donde militó en 13 instituciones. Uno de los episodios más destacados de su trayectoria ocurrió con Colo Colo, equipo con el que consiguió el campeonato de 2002, durante una etapa marcada por la crisis institucional y la quiebra del club.

Además de su recorrido en Chile, el exmediocampista tuvo experiencias en el futbol internacional. En 2004 llegó al futbol mexicano para incorporarse a la filial de Atlante en ese entonces Potros Neza.

Con el cuadro mexicano, el volante sólo pudo disputar 13 partidos en los cuales pudo anotar dos goles y dar dos asistencias.

Jugador del Atlante en el 2002 | MEXSPORT