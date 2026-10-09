Johan Vásquez y el Genoa tendrán otra cita importante en la Serie A para salvarse del descenso

El encuentro entre Genoa y Fiorentina se llevará a cabo el próximo 10 de octubre de 2026 a las 07:00. Partido correspondiente a la jornada 6 de la Serie A; encuentro que se podrá disfrutar en Disney Premium y ESPN.

Il Capitano Johan Vásquez saldrá a la acción con su equipo en busca de salvarse del descenso de la Serie A.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El Genoa llega a este encuentro después de no haber ganado los últimos cuatro partidos en Serie A: Napoli, Lazio, Como, Frosinone, Parma y una victoria ante FC Südtirol en la Copa de Italia.

Los 'Il Grifone' llegan a este partido en la posición 19 de la tabla de posiciones con 1 unidad, con tres goles a favor, diez en contra y -7 de diferencia de goles.

Genoa | @GenoaCFC

Por su parte, Fiorentina llega a este encuentro con tres derrotas ante Roma, Frosinone y Torino, una victoria ante Venezia, un empate con Napoli y una derrota en la Serie A y una victoria ante Pisa en la Copa Italia.

Las Esmeraldas llegan a este partido en la posición 17 de la tabla de posiciones con 4 unidades, con seis goles a favor, doce en contra y -6 de diferencia de goles.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la salvación en el torneo.

Mastantuono con la Fiorentina | AP

¿Dónde ver Genoa vs. Fiorentina?

El encuentro entre Genoa y Fiorentina se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2026 a las 07:00 en el Estadio Luigi Ferraris. Partido correspondiente a la jornada 6 de la Serie A; encuentro que se podrá disfrutar en Disney Premium y ESPN.