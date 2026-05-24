Girona, de jugar Champions a la segunda división

La historia del Girona cambió radicalmente en muy poco tiempo. El club español, que hace apenas dos temporadas celebraba una histórica clasificación a la UEFA Champions League, terminó consumando uno de los descensos más dolorosos del futbol español reciente al perder la categoría y regresar a Segunda División.

Girona | AFP

El equipo que maravilló a Europa por su estilo ofensivo y su capacidad para competir contra clubes históricos nunca logró reencontrarse esta campaña. La presión, la irregularidad y los malos resultados terminaron hundiendo a un plantel que pasó de jugar noches europeas a pelear por la permanencia hasta la última jornada.

La temporada comenzó con ilusión. Girona llegaba con el reconocimiento de toda Europa tras una campaña histórica en LaLiga donde incluso llegó a pelear en los primeros puestos junto al Real Madrid y FC Barcelona.

Real Madrid vs Girona en LaLiga | AP

El premio fue disputar por primera vez la Champions League, un sueño inimaginable hace algunos años para una institución acostumbrada a luchar en categorías inferiores.

Además, varias de las figuras que hicieron historia salieron del club o bajaron considerablemente su nivel. Girona dejó de ser aquel equipo dinámico y agresivo que sorprendía a todos, para convertirse en uno vulnerable defensivamente y con muchos problemas para cerrar partidos importantes.

Fermín López se enfrenta a Bryan Gil y Vitor Reis en el partido contra Girona | AP

La caída del Girona se convirtió rápidamente en tema de conversación en toda Europa. Muchos aficionados recordaron que hace apenas unos meses el club enfrentaba a potencias del continente en Champions League, y ahora deberá jugar nuevamente en estadios de la categoría de plata del futbol español.

Ahora comenzará una nueva reconstrucción para el conjunto de Girona. El reto será levantarse después de uno de los golpes más fuertes de su historia reciente y evitar que aquel sueño europeo quede solamente como un recuerdo fugaz en la memoria de sus aficionados.