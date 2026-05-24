Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Girona, de jugar Champions a la segunda división

Jugadores del Girona tras descenso | x:@GironaFC
Ricardo Olivares 14:58 - 24 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El equipo de la ciudad de Barcelona dice adiós luego de una triste campaña

La historia del Girona cambió radicalmente en muy poco tiempo. El club español, que hace apenas dos temporadas celebraba una histórica clasificación a la UEFA Champions League, terminó consumando uno de los descensos más dolorosos del futbol español reciente al perder la categoría y regresar a Segunda División.

Girona | AFP

El equipo que maravilló a Europa por su estilo ofensivo y su capacidad para competir contra clubes históricos nunca logró reencontrarse esta campaña. La presión, la irregularidad y los malos resultados terminaron hundiendo a un plantel que pasó de jugar noches europeas a pelear por la permanencia hasta la última jornada.

La temporada comenzó con ilusión. Girona llegaba con el reconocimiento de toda Europa tras una campaña histórica en LaLiga donde incluso llegó a pelear en los primeros puestos junto al Real Madrid y FC Barcelona.

Real Madrid vs Girona en LaLiga | AP

 El premio fue disputar por primera vez la Champions League, un sueño inimaginable hace algunos años para una institución acostumbrada a luchar en categorías inferiores.

Además, varias de las figuras que hicieron historia salieron del club o bajaron considerablemente su nivel. Girona dejó de ser aquel equipo dinámico y agresivo que sorprendía a todos, para convertirse en uno vulnerable defensivamente y con muchos problemas para cerrar partidos importantes.

Fermín López se enfrenta a Bryan Gil y Vitor Reis en el partido contra Girona | AP
Fermín López se enfrenta a Bryan Gil y Vitor Reis en el partido contra Girona | AP

La caída del Girona se convirtió rápidamente en tema de conversación en toda Europa. Muchos aficionados recordaron que hace apenas unos meses el club enfrentaba a potencias del continente en Champions League, y ahora deberá jugar nuevamente en estadios de la categoría de plata del futbol español.

Ahora comenzará una nueva reconstrucción para el conjunto de Girona. El reto será levantarse después de uno de los golpes más fuertes de su historia reciente y evitar que aquel sueño europeo quede solamente como un recuerdo fugaz en la memoria de sus aficionados.

Descenso de LaLiga del Girona | x:@GironaFC
Lo Último
17:37 Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel, sorprende por su parecido con “El Sol” en fiesta de Acapulco
17:33 ¿Grosería a los Ditta? Esto le pasó a la familia de Willer en caravana de Cruz Azul
17:30 Checo Pérez admite error de Cadillac en el GP de Canadá pero lo ilusiona el futuro
17:26 Así llegó Cruz Azul al Estadio Olímpico Universitario para la Final del CL26
17:20 ¡De lujo! Este será el jersey con el que saldrá el Cruz Azul en busca de la décima ante Pumas
17:15 Jugadores de Pumas abordan el camión rumbo a CU; Keylor Navas fue el más ovacionado
17:13 ¡Aman al tico! Keylor Navas, el más ovacionado por afición de Pumas
17:11 Ángel Villacampa y el histórico Doblete del América Femenil
17:06 ¡Por los cielos! Boletos de reventa de la Gran Final alcanzan los ocho mil pesos
17:05 "Azul, azul, azul": Afición de Cruz Azul se entrega al equipo antes de la Final del CL26