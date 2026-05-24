¡En modo crack! Ruvalcaba marca brutal doblete en la MLS para victoria del New York RB

Jorge Ruvalcaba vivió una noche brillante en la MLS al convertirse en la gran figura de la victoria 2-1 del New York Red Bulls, gracias a un doblete que confirmó el gran momento futbolístico del exjugador de Pumas. Con velocidad, personalidad y contundencia, el atacante mexicano marcó diferencias desde los primeros minutos del encuentro.

¿Cómo fue el doblete?

El partido apenas comenzaba cuando Ruvalcaba apareció para abrir el marcador al minuto 3. Todo nació de un pase filtrado que rompió la línea defensiva rival; el mexicano se metió al área con determinación, se acomodó ante la salida del arquero y sacó un potente zurdazo cruzado que terminó en el fondo de las redes para el 1-0 tempranero.

Ruvalcaba ante Sporting KC l X:NewYorkRedBulls

A partir de ese momento, el conjunto neoyorquino tomó confianza y comenzó a dominar gran parte del encuentro. Ruvalcaba se convirtió en un dolor de cabeza constante por la banda izquierda gracias a su movilidad y capacidad para encarar en el uno contra uno, generando peligro cada vez que tocaba el balón.

El segundo tanto llegó justo antes del descanso y nuevamente tuvo la firma del futbolista mexicano. La jugada comenzó con una recuperación en medio campo por parte del New York Red Bulls, seguida de una rápida transición ofensiva por la banda derecha. El centro llegó preciso al corazón del área y Ruvalcaba, con sangre fría, recortó ante la marca defensiva antes de definir dentro del área grande para colocar el 2-0 en el agregado de la primera mitad.

Victoria del New York RB sobre Sporting KC l X:NewYorkRedBulls

Con la ventaja en el marcador, el cuadro local manejó el ritmo del partido durante varios lapsos del complemento. Sin embargo, el rival reaccionó al minuto 63 gracias a Calvin Harris, quien aprovechó un descuido defensivo para descontar y darle algo de dramatismo al cierre del encuentro.

Pese a la presión en los últimos minutos, New York Red Bulls logró mantener la ventaja y sellar una victoria importante en casa. La actuación de Ruvalcaba fue reconocida por la afición, que terminó coreando el nombre del mexicano tras ser sustituido en la recta final del partido.

Jorge Ruvalcaba festejando gol en la MLS l X:NewYorkRedBulls

¿El mejor momento de Ruvalcaba?

El exfutbolista de Pumas continúa ganando protagonismo en la MLS y demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su capacidad para desequilibrar y aparecer en momentos clave ha comenzado a convertirlo en una pieza fundamental para el esquema ofensivo del equipo neoyorquino.