¿Habrá pago triple por la inauguración del Mundial 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Para miles de personas que laboran en la Ciudad de México, la llegada del 11 de junio de 2026 ha generado una pregunta más relacionada con el trabajo que con el futbol: si deberán presentarse a sus actividades habituales y bajo qué condiciones serán remunerados durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La duda surgió después de que el Gobierno federal anunciara una serie de medidas especiales para facilitar la movilidad en la capital del país durante el arranque del torneo. Posteriormente, dichas disposiciones quedaron formalizadas con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de junio de 2026.

A pesar de que el anuncio incluyó cambios para escuelas y dependencias gubernamentales, la situación laboral de la mayoría de los trabajadores del sector privado no sufrirá modificaciones extraordinarias. El decreto no contempla la suspensión general de actividades productivas ni crea una nueva fecha de descanso obligatorio.

El pago triple únicamente aplica en días de descanso obligatorio reconocidos por la Ley Federal del Trabajo./ Pixabay

Lo que establece la ley para quienes laboren durante la inauguración

Uno de los principales malentendidos ha sido la posibilidad de recibir una compensación especial por trabajar durante la jornada inaugural. Sin embargo, la legislación laboral vigente no considera el 11 de junio como un día festivo oficial.

Debido a ello, los empleados que desempeñen sus funciones ese día deberán recibir su salario ordinario. Las reglas que permiten el pago triple únicamente aplican cuando una persona trabaja durante alguno de los descansos obligatorios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, situación que no corresponde a la inauguración del Mundial.

El decreto contempla medidas especiales de movilidad, pero no modifica las condiciones salariales de los empleados del sector privado./ Pixabay

Las empresas privadas tampoco están obligadas a cerrar operaciones. Cada centro de trabajo podrá determinar si mantiene actividades normales, implementa horarios diferenciados o adopta mecanismos que reduzcan los traslados de sus colaboradores.

⚽️🇲🇽 ¡Es oficial! La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que se suspenderán las actividades este 11 de Junio en oficinas privadas y públicas para que no haya tráfico en el mundial 😳 pic.twitter.com/RfOtiCXOTy — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) June 9, 2026

¿Quiénes tendrán clases y quiénes seguirán trabajando?

Aunque el Gobierno federal recomendó a empresas y organizaciones privadas considerar alternativas como el teletrabajo o esquemas flexibles, la decisión final queda en manos de cada empleador. La medida fue planteada como una sugerencia para disminuir la movilidad en la capital, no como una obligación legal.

Distinto es el caso de las dependencias que integran la Administración Pública Federal, donde se instruyó priorizar el trabajo a distancia en aquellas funciones administrativas que puedan desarrollarse mediante tecnologías de la información.

Por otra parte, el sector educativo sí registrará cambios importantes. El decreto ordena la suspensión de actividades académicas presenciales en instituciones públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior ubicadas en la Ciudad de México.

Mientras tanto, diversos sectores estratégicos deberán continuar operando con normalidad. Entre ellos se encuentran los servicios de salud, seguridad pública, protección civil, transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable, saneamiento, así como el personal relacionado con la logística y organización de la Copa del Mundo.