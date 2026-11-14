Carl’s Jr. y el Chef Herrera lanzan nueva hamburguesa con salsa de chile morita y carne al pastor.

La cadena de hamburguesas se une al reconocido chef mexicano para presentar una receta que combina carne de res, pastor, piña empanizada y una salsa ahumada

Carl’s Jr. México sorprendió con el lanzamiento de la Chef Herrera Burger, una nueva hamburguesa creada en colaboración con el reconocido chef mexicano Adrián Herrera, quien llevó su característico estilo culinario a una receta que mezcla ingredientes tradicionales con sabores poco convencionales.

La propuesta, presentada en noviembre de 2026, busca conquistar a los amantes de las hamburguesas mediante una combinación que reúne carne 100% de res, cerdo al pastor, cebolla crujiente, piña empanizada y salsa de chile morita, uno de los elementos más representativos de la cocina del chef.

Con este lanzamiento, la cadena apuesta por incorporar sabores de la gastronomía mexicana a su menú, de la mano de una personalidad conocida por su participación en televisión, su experiencia en la cocina y su estilo directo e irreverente.

¿Qué ingredientes tiene la nueva Chef Herrera Burger de Carl’s Jr.?

Uno de los principales atractivos de esta hamburguesa es la combinación de ingredientes que normalmente se encuentran en distintas preparaciones. La receta tiene como base la tradicional carne de res de Carl’s Jr., acompañada de carne de cerdo al pastor, que aporta un toque característico de la cocina mexicana.

A esta mezcla se suman tiras crujientes de cebolla y una rebanada de piña empanizada, ingredientes que buscan equilibrar los sabores salados, dulces y ahumados de la preparación.

Sin embargo, el ingrediente estrella es la salsa de chile morita del Chef Herrera, reconocida por su sabor ahumado y su intensidad, que se convierte en el elemento distintivo de esta nueva creación.

La combinación busca ofrecer una experiencia diferente a las hamburguesas tradicionales, incorporando ingredientes que forman parte de la identidad gastronómica mexicana.

Chef Herrera lleva su personalidad a Carl’s Jr.

El chef Adrián Herrera se ha convertido en una figura reconocida de la gastronomía mexicana, tanto por su trayectoria profesional como por su participación en programas de televisión relacionados con la cocina.

Su personalidad irreverente y su manera de experimentar con los ingredientes fueron parte de la inspiración para desarrollar esta colaboración, en la que Carl’s Jr. busca conectar con consumidores interesados en probar nuevas combinaciones de sabores.

Sobre el lanzamiento, Maritza Reynoso, directora de Mercadotecnia de Carl’s Jr. México, destacó la importancia de incorporar propuestas originales al menú de la marca.

“Con este lanzamiento, Carl’s Jr. México continúa enriqueciendo su propuesta gastronómica a través de productos originales que conectan con los gustos y las expectativas de sus consumidores, llevando a su menú nuevas experiencias de sabor de la mano de figuras que tienen algo diferente que aportar.”