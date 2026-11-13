Valentín Elizalde fue asesinado en noviembre de 2006 después de ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas. / Especial

Un documental recuperó el testimonio de una vidente que asegura haber advertido al cantante sobre una traición que estaría relacionada con una mujer de su entorno

El asesinato de Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, continúa generando interrogantes a casi 20 años de su muerte. Ahora, un documental recuperó el testimonio de una vidente que asegura haberle advertido al cantante que sería víctima de una traición y que una mujer estaría relacionada con su destino.

La nueva versión forma parte de Valentín, la muerte del gallo, producción que aborda distintos aspectos de la vida del intérprete de regional mexicano y las circunstancias que rodearon su asesinato, ocurrido en noviembre de 2006.

Durante el primer episodio aparece una mujer que, según los testimonios de personas cercanas al cantante, era su vidente de confianza. De acuerdo con su relato, Valentín acostumbraba acudir con ella para conocer algunas predicciones sobre su futuro.

¿Una mujer habría traicionado a Valentín Elizalde?

De acuerdo con el testimonio presentado en el documental, la vidente aseguró que le advirtió al cantante que su muerte estaría relacionada con una traición y que una mujer tendría participación en lo que sucedería.

La mujer recordó que incluso le explicó cómo perdería la vida y quién estaría detrás de esa situación.

"Le dije lo que le iba a pasar y cómo le iba a pasar y por medio de quién", relató en la producción.

Según la versión recuperada por el documental, la supuesta traición estaría relacionada con una mujer con quien Valentín Elizalde habría mantenido un vínculo sentimental y que presuntamente era pareja de un poderoso narcotraficante.

Sin embargo, estas declaraciones no constituyen una prueba judicial ni confirman quién habría participado en el asesinato. Se trata de un testimonio que vuelve a poner sobre la mesa las distintas versiones que han surgido alrededor del crimen.

El Gallo de Oro tenía 27 años cuando fue atacado a balazos al salir de una presentación. / Especial

¿Cómo fue el asesinato de Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer un concierto en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas.

Al terminar su presentación, el cantante salió del recinto a bordo de una camioneta. A pocos metros del lugar, el vehículo fue interceptado por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque terminó con la vida del intérprete, quien tenía 27 años. También murieron su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reynaldo Ballesteros.

El único sobreviviente fue su primo Fausto, conocido como Tano Elizalde, quien con el paso de los años también quedó involucrado en controversias y cuestionamientos públicos sobre las circunstancias del atentado.

El asesinato de Valentín Elizalde continúa rodeado de versiones y preguntas a casi 20 años del crimen. / Especial

¿Por qué habrían asesinado a Valentín Elizalde?

Una de las versiones más conocidas sobre el móvil del asesinato está relacionada con la canción A mis enemigos, tema que Valentín habría interpretado durante su presentación en Reynosa, pese a supuestas advertencias para que no lo hiciera.

La canción fue vinculada con las disputas entre organizaciones criminales que operaban en esa región de Tamaulipas.