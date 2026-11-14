Aguinaldo 2026: ¿Qué pasa si renuncias antes de que llegue el pago?

Los trabajadores que dejan su empleo antes del 20 de diciembre también deben recibir aguinaldo. / IA

Aunque una persona deje su empleo antes de que termine el año, conserva el derecho a recibir el pago proporcional de esta prestación.

Renunciar a un trabajo antes de diciembre no significa perder el aguinaldo. Las personas que decidan terminar voluntariamente su relación laboral tienen derecho a recibir el pago proporcional de esta prestación, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta disposición aplica incluso si el trabajador deja la empresa antes de la fecha en que normalmente se deposita el aguinaldo, por lo que el patrón no puede utilizar la renuncia como argumento para negar este pago.

El artículo 87 de la LFT establece que todas las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, como mínimo, y precisa que quienes no hayan cumplido un año de servicios deben recibir la parte proporcional, independientemente de que continúen laborando o no en la fecha de liquidación.

¿Qué pasa con el aguinaldo si renuncias antes de diciembre?

Si una persona presenta su renuncia voluntaria antes del 20 de diciembre, no pierde el derecho al aguinaldo que generó durante el año.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) explica que quienes renuncian antes de esa fecha deben recibir el monto proporcional correspondiente al tiempo que trabajaron.

Este dinero debe incluirse en el finiquito, junto con otras prestaciones pendientes, como las vacaciones no disfrutadas y la prima vacacional que corresponda.

Por lo tanto, aunque una persona haya trabajado solamente algunos meses de 2026, tiene derecho a recibir la parte del aguinaldo que acumuló durante ese periodo.

Renunciar antes de diciembre no significa perder el derecho al aguinaldo proporcional. / iStock

¿Cuándo deben pagarte el aguinaldo si renuncias?

A diferencia de quienes continúan trabajando en la empresa, las personas que terminan su relación laboral antes de la fecha límite de pago deben recibir el aguinaldo proporcional al momento de la terminación del vínculo laboral, como parte de su finiquito.

La fecha límite general para cubrir el aguinaldo es el 20 de diciembre, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

La empresa tampoco puede condicionar este pago a que el trabajador permanezca en su puesto hasta diciembre.

¿Cómo calcular el aguinaldo proporcional si renuncias?

Para conocer cuánto dinero te corresponde, es necesario tomar en cuenta el salario diario, los 15 días mínimos de aguinaldo establecidos por la ley y el tiempo que trabajaste durante el año. La fórmula general es: Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados durante el año. Por ejemplo, si una persona gana 400 pesos diarios y trabajó 300 días durante 2026, el cálculo sería: 400 pesos × 15 = 6,000 pesos.

6,000 ÷ 365 = 16.43 pesos.

16.43 × 300 = 4,929 pesos aproximadamente. En este caso, la persona tendría derecho a recibir alrededor de 4,929 pesos de aguinaldo proporcional, siempre que su prestación corresponda al mínimo legal de 15 días. La cantidad puede ser mayor si la empresa ofrece más días de aguinaldo como parte de sus prestaciones.

La Ley Federal del Trabajo protege el pago del aguinaldo incluso después de una renuncia. / iStock

¿Qué hacer si la empresa no quiere pagarte el aguinaldo?

Si una persona renuncia y su empleador se niega a incluir el aguinaldo proporcional en el finiquito, puede solicitar orientación gratuita ante la PROFEDET.

Esta institución brinda asesoría laboral y acompañamiento para defender los derechos de las personas trabajadoras.

Es importante conservar documentos como recibos de nómina, contrato laboral y comprobantes de la renuncia, pues pueden ayudar a acreditar la relación de trabajo y las prestaciones pendientes.