Revela una inquietante conversación que sostuvo con él antes de su muerte / Especial

A 20 años del asesinato del ‘Gallo de Oro’, Francisco Elizalde recordó la última vez que vio a su hermano

Han pasado dos décadas desde el asesinato de Valentín Elizalde, pero los recuerdos de sus últimos días continúan presentes entre los integrantes de su familia. En el marco del vigésimo aniversario de su fallecimiento, Francisco “El Gallo” Elizalde compartió detalles sobre la última ocasión en que vio a su hermano y recordó una serie de acontecimientos que, con el paso del tiempo, adquirieron un significado diferente.

El hermano del intérprete de música regional mexicana recordó que ambos mantenían una relación muy cercana y acostumbraban viajar juntos a diferentes presentaciones. Sin embargo, antes del concierto que Valentín ofrecería en Reynosa, Tamaulipas, ocurrió algo que rompió con aquella costumbre: el cantante decidió marcharse sin llevarlo consigo.

Francisco Elizalde recordó la última vez que vio a su hermano Valentín / Especial

Lo que en aquel momento pudo parecer una situación cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más dolorosos para Francisco, quien, al reconstruir aquella despedida, resumió su percepción sobre lo que pudo haber sentido su hermano con dos palabras: “Él presentía”.

Así fue la última vez que Francisco Elizalde vio a su hermano Valentín

Durante una entrevista con el programa Hoy, Francisco Elizalde recordó que se encontraba frente a una computadora cuando su hermano se asomó para verlo. Valentín permaneció unos instantes observándolo, pero no pronunció ninguna palabra y posteriormente se retiró.

Francisco esperaba acompañarlo a su presentación en Reynosa, tal como acostumbraban hacerlo, por lo que al darse cuenta de que había transcurrido el tiempo decidió comunicarse con él para preguntarle cuándo pasaría a recogerlo. Sin embargo, la respuesta del cantante fue inesperada: “Ya nos fuimos”.

El hermano del ‘Gallo de Oro’ explicó que aquella decisión le resultó particularmente significativa debido a que ambos “siempre andaban juntos”. Con el paso de los años, Francisco interpretó lo ocurrido como una especie de “pacto entre hermanos”.

Valentín Elizalde continúa presente entre los seguidores del regional mexicano / Especial

Aquella mirada silenciosa se convirtió en el último recuerdo que Francisco conserva de Valentín con vida. Aunque considera que su hermano pudo haber tenido algún presentimiento, su testimonio no demuestra que el cantante conociera de antemano el peligro que enfrentaría.

La inquietante conversación de Valentín Elizalde sobre la muerte

Esta no es la primera ocasión en la que Francisco comparte recuerdos relacionados con la posibilidad de que su hermano tuviera algún presentimiento antes de fallecer. En años anteriores, el integrante de la Dinastía Elizalde relató una conversación que sostuvo con Valentín durante un viaje por carretera entre Sonora y Culiacán.

En aquella ocasión, el cantante habría sorprendido a su hermano con una frase que, después de su muerte, adquirió un significado particularmente doloroso para la familia.

“Oye, Pacorro, ¿sabes qué? Ya la siento cerquita”, le habría dicho Valentín Elizalde.

Francisco recordó que en ese momento intentó tranquilizarlo y le pidió que no pensara en esas cuestiones. Sin embargo, tras el asesinato del intérprete, aquella conversación se convirtió en uno de los episodios que más recuerda de los momentos que compartieron.

Otro de los acontecimientos que mencionó estuvo relacionado con el proyecto del video musical de Vencedor. Según su testimonio, Valentín tenía la intención de aparecer como un fantasma que acompañaba a otros personajes, en una propuesta inspirada en la película Ghost: la sombra del amor.

Francisco compartió una inquietante conversación que sostuvo con su hermano /. Especial

Pese a estas experiencias, Francisco aclaró que no tenía conocimiento de amenazas directas contra su hermano. También reconoció desconocer el contenido de un supuesto papel que recibió el cantante durante una presentación, por lo que evitó confirmar las diferentes versiones que han circulado alrededor del caso.

Familia de Valentín Elizalde cuestiona docuserie sobre el cantante

El vigésimo aniversario del asesinato del ‘Gallo de Oro’ también reavivó las diferencias públicas relacionadas con una docuserie que aborda la vida del cantante y algunas de las hipótesis que han surgido sobre su muerte.

Francisco, Joel y Jesús “El Flaco” Elizalde, junto con su madre, Camila Valencia, manifestaron su inconformidad por la inclusión de imágenes de Valentín en la morgue, al considerar que el legado del intérprete debería estar relacionado principalmente con su trayectoria artística y no con las circunstancias de su fallecimiento.

Francisco también señaló que el caso continúa abierto y solicitó a las autoridades ofrecer una respuesta definitiva sobre lo sucedido. El hermano del cantante expresó sus dudas respecto a las distintas versiones que han surgido durante los últimos 20 años.

Preparan homenaje a Valentín Elizalde en el Auditorio Nacional

Más allá de las controversias y las incógnitas que permanecen alrededor de su muerte, la familia Elizalde prepara un espectáculo para recordar el legado musical del ‘Gallo de Oro’ y de su padre, Lalo “El Gallo” Elizalde.

El homenaje de la Dinastía Elizalde está previsto para el 3 de febrero de 2027 en el Auditorio Nacional, donde se contempla recurrir a hologramas y a las canciones que marcaron la trayectoria de ambos intérpretes.