El festival celebrará siete años de trayectoria con su edición más ambiciosa / Especial

Eiffel 65, Vengaboys, Gala y 2 Unlimited encabezan una jornada de música y nostalgia que, por primera vez, llegará al Estadio Alfredo Harp Helú

Es momento de desempolvar aquellos pasos de baile que marcaron toda una generación. Los éxitos que durante los años 90 y principios de los 2000 conquistaron las discotecas, las estaciones de radio y las fiestas regresarán a la Ciudad de México con una nueva edición de I Love Dance 2026, festival que reunirá a algunas de las figuras más representativas del eurodance y la música dance internacional.

La cita será el próximo sábado 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú, recinto que por primera vez recibirá este espectáculo y que representa la sede más grande que ha ocupado el festival desde su creación. La propuesta contempla una jornada de más de siete horas de música, acompañada de una producción sonora y visual diseñada para recrear la experiencia de las pistas de baile de aquella época.

A diferencia de otros espectáculos dedicados a revivir los éxitos del pasado, I Love Dance apuesta por reunir a los artistas originales que popularizaron estas canciones, sin recurrir a bandas tributo o interpretaciones de otros músicos. Para esta edición, la organización anuncia el cartel más ambicioso de su historia.

I Love Dance 2026 llegará por primera vez al Estadio Alfredo Harp Helú / Especial

Si ya tienes tus boletos o estás pensando en asistir, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre los artistas invitados, horarios, accesos, estacionamientos, transporte público y objetos permitidos para disfrutar del festival sin contratiempos.

¿Qué artistas estarán en I Love Dance 2026?

Desde los sonidos electrónicos de Eiffel 65 hasta la energía de Vengaboys y los clásicos de Gala, el festival reunirá diferentes propuestas musicales que dominaron las pistas de baile durante los años 90 y 2000.

El cartel anunciado para The Best of I Love Dance 2026 está integrado por: Eiffel 65.

Vengaboys.

Gala.

2 Unlimited.

The Underdog Project.

Axé Bahía (Flaviana, Bruno y Meire).

Crystal Waters.

Captain Hollywood Project.

The Outhere Brothers.

DJ Sash!

Double You.

O-Zone.

Selena Leo.

Ku Minerva.

Whigfield.

Factor X.

Zhi-Vago (Claudio Mangione).

Además, el festival contará con presentaciones especiales y sesiones de DJ a cargo de El Azteca, Robot Rock y Guztavo MX, quienes complementarán una jornada dedicada a revivir los ritmos que marcaron a distintas generaciones.

El festival reunirá a las grandes figuras del eurodance internacional / Especial

¿Cuáles son los horarios del I Love Dance 2026?

El festival se realizará durante la tarde y noche del sábado 5 de diciembre. Debido a la duración del espectáculo, los organizadores recomendaron anticipar la llegada al recinto, especialmente porque ese mismo día se llevará a cabo otro evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con la agenda compartida por la organización, estos son los horarios que deberán considerar los asistentes: Apertura de puertas: 15:00 horas.

Inicio del espectáculo: 16:00 horas.

Finalización del espectáculo: 23:30 horas, según la agenda operativa.

La información general del festival también contempla un horario hasta la medianoche, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales antes de planear el regreso a casa. Es importante mencionar que el evento no tiene restricción de edad, aunque los menores deberán contar con boleto a partir de los tres años. Los boletos se comercializan a través de Ticketmaster.

I Love Dance promete una jornada de más de siete horas de música / Especial

¿Cómo llegar al I Love Dance 2026 en transporte público?

El Estadio Alfredo Harp Helú se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco. Para esta edición del festival, el acceso peatonal estará habilitado por la Puerta 8 de Ciudad Deportiva.

Una de las alternativas más convenientes para evitar el tráfico y las complicaciones relacionadas con el estacionamiento será utilizar el transporte público.

Metro Línea 9: estaciones Puebla y Ciudad Deportiva.

Puebla es la estación más cercana a la Puerta 8.

Horario del sábado: de 06:00 a 00:00 horas.

Metrobús Línea 2: estaciones Río Churubusco, UPIICSA y UVM.

Caminata aproximada de 10 a 15 minutos.

Horario del sábado: de 04:30 a 01:00 horas.

Trolebús Línea 2: paradas Ciudad Deportiva y Velódromo, sobre Viaducto.

Horario del sábado: de 05:00 a 23:30 horas.

Quienes tengan previsto regresar en Metro deberán considerar que el espectáculo finalizará cerca del horario de cierre del Sistema de Transporte Colectivo. El Metrobús podría representar una alternativa para quienes salgan más tarde, siempre que los horarios de servicio se mantengan conforme a lo anunciado.

Los éxitos de los años 90 y 2000 volverán a conquistar la pista de baile / Especial

¿Cuánto cuesta el estacionamiento para I Love Dance 2026?

Los asistentes que decidan llegar en automóvil tendrán dos opciones de estacionamiento, aunque deberán considerar que los espacios son limitados y que se espera una importante concentración de personas en los alrededores de Ciudad Deportiva.

Estacionamiento Puerta 9: tendrá un costo aproximado de 400 pesos, con pago directamente en el lugar y sujeto a disponibilidad.

Estacionamiento ECO-A: disponible mediante precompra en Ticketmaster por 550 pesos, con acceso por la Puerta 15. Se requiere un boleto por vehículo.

Los organizadores advirtieron que ese mismo sábado habrá otro evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde las 13:00 horas, situación que podría incrementar el tránsito vehicular y la demanda de espacios de estacionamiento.

Por ello, se recomienda salir con anticipación, utilizar transporte público o adquirir previamente el acceso al estacionamiento.

¿Qué objetos están permitidos en I Love Dance 2026?

Debido a que el festival se realizará en un estadio al aire libre y se extenderá hasta la noche, los asistentes deberán preparar ropa y accesorios adecuados para permanecer varias horas dentro del recinto.

Entre los artículos permitidos y recomendados se encuentran: Boleto de acceso listo antes de llegar al recinto.

Teléfono celular para fotografías, videos y boletos digitales.

Chamarra para protegerse de las bajas temperaturas durante la noche.

Zapatos cómodos.

Bolsos pequeños con dimensiones máximas de 41 x 41 x 20 centímetros.

Bloqueador solar en envases de hasta 100 mililitros.

Dentro del estadio habrá venta de alimentos y bebidas, con establecimientos que aceptarán pagos en efectivo y con tarjeta. Otro aspecto importante es que no habrá reingreso al festival, por lo que quienes abandonen las instalaciones no podrán volver a entrar con el mismo boleto.

¿Qué objetos están prohibidos en I Love Dance 2026?

Para evitar inconvenientes durante los filtros de seguridad, la organización compartió una lista de artículos que no podrán ingresar al Estadio Alfredo Harp Helú.

Armas y objetos punzocortantes.

Cámaras profesionales o semiprofesionales, trípodes y micrófonos.

Alimentos, bebidas, hieleras, botellas, termos y latas.

Drogas y bebidas alcohólicas provenientes del exterior.

Láseres, frisbees y pistolas de juguete o de agua.

Fuegos artificiales, bombas de humo y cohetes.

Sillas, mesas y bancos.

Banderas monumentales, botargas y sirenas.

Animales, excepto aquellos de servicio.

Aerosoles, lacas, espumas y bocinas de aire.

Bolsos que superen los 41 x 41 x 20 centímetros.

Encendedores, cigarros, vapeadores y puros.

Medicamentos de venta libre.

Pelotas, globos e inflables.

Patines, scooters, bicicletas y drones.

Pancartas ofensivas o políticas.

Cremas y bloqueadores en envases superiores a 100 mililitros.

La historia de I Love Dance está estrechamente relacionada con aquellas compilaciones musicales que reunían los grandes éxitos del dance y el eurodance, discos que se convirtieron en parte de las fiestas y reuniones de miles de personas en México y Latinoamérica.

El festival debutó en 2019 en el Pepsi Center de la Ciudad de México, donde reunió a aproximadamente ocho mil asistentes. Desde entonces, la producción mexicana ha registrado un crecimiento que le permitió trasladarse a recintos de mayor capacidad y reunir a figuras internacionales de la música electrónica y dance.