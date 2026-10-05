El innovador comercial ha dado paso a la primera presentación de los snacks

Ibai Llanos y Gerard Piqué vuelven a trabajar juntos en un proyecto, esta vez con una marca de snacks de chocolate que podría despuntar debido a la popularidad de ambos personajes.

Desde los torneos de globos, pasando por la Kings League y llegando a una etapa de vender comestibles, el exjugador del Barcelona y el streamer español siguen apareciendo juntos en muchas de las cosas que son parte de su vida cotidiana.

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Plesh: La nueva opción de chocolate

El comercial con el que Piqué e Ibai han presentado su marca, los muestra a ellos como si fueran parte del personal de la fábrica en la que se produce el producto, pero entre ellos no han una buena dinámica ya que dan a entender que se llevan mal, pues desde el inicio Gerard critica la forma de las bolitas de chocolate diciendo que en realidad son un poco ovaladas.

Esta dinámica continúa hasta una especie de oficina en la que Ibai responde que ver al exfutbolista defender en Champions "tampoco estaba muy bien", agregando que es probable que puedan enfrentarse entre ellos en la siguiente edición de La Velada del Año.

Página oficial de Plesh | Captura de pantalla

Los productos de lanzamiento están conformados por bolitas crujientes y almendras bañadas en chocolate, presentadas en distintos sabores. Como dato extra, en un stream, se ha mencionado que la empresa como tal ya existía, per Ibai y Piqué solamente han entrado como accionistas comprando una gran parte de la misma.

¿La mejor opción del mercado?

A través de su página oficial, Plesh cuenta con varios detalles de sus productos, comenzando por elegir el país del cuál podrías comprar, ya que por el momento solo se puede en España y en Francia; posteriormente, al ver el muy corto catalogo que por ahora tienen, debajo de cada producto hay una lista de detalles que caracterizan a cada uno de ellos.

Entre las características más importantes se encuentra que no contienen azúcares añadidas, además de contar con proteína y fibra. En uno de los apartados de los productos se responde a la pregunta: ¿Cómo puede Plesh saber dulce si no tiene azúcares añadidos?

Ibai y Piqué en el inicio del comercial de Plesh | Captura de pantalla