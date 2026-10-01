El compromiso de una empresa con sus colaboradores puede trascender las responsabilidades de un puesto cuando existen condiciones para impulsar también sus proyectos personales.

Un ejemplo de ello es Jerson Hernando Mejía García, colaborador de Seguritech Colombia y atleta de tiro paradeportivo, cuya trayectoria deportiva ha encontrado en la compañía un respaldo que va más allá del ámbito laboral y que recientemente ganó medalla de oro en todas sus modalidades en la Segunda Válida Nacional de Tiro Paradeportivo representando al Departamento de Antioquia.

Asimismo, el colombiano ha tenido presencia en competencias internacionales de tiro paradeportivo, disciplina que exige precisión, concentración y constancia.

Su trayectoria incluye participaciones en eventos de carácter competitivo, entre ellos el circuito de World Shooting Para Sport

El 5º Open de Tiro Paradeportivo de Arequipa, Perú, celebrado en julio de 2026, reunió a delegaciones internacionales y contempló pruebas de rifle, pistola y equipos mixtos.

Detrás del desempeño deportivo existe también una historia de inclusión. Jerson se incorporó a Seguritech Colombia mediante una oportunidad laboral incluyente y, paralelamente, continuó con su formación profesional en Ingeniería de Sistemas.

La empresa, de acuerdo con información difundida sobre su caso, le otorgó un permiso con goce de sueldo para participar en competencias internacionales, permitiéndole concentrarse en su preparación.

De modo que, ese tipo de acompañamiento plantea una perspectiva cada vez más relevante para las organizaciones; que no es otra sino la de reconocer que el talento de una persona no termina al concluir su jornada laboral.

Apoyar sus objetivos académicos, deportivos o personales puede contribuir a construir espacios de trabajo donde inclusión y desarrollo integral sean parte de la cultura.

De ahí que, el caso de Jerson muestra cómo la responsabilidad social puede materializarse en oportunidades concretas.

En tanto, para una compañía cuyo propósito está vinculado con la protección y las soluciones de misión crítica, acompañar a las personas que integran su equipo también representa una forma de poner en práctica ese compromiso.