Ivan Smolcic y Nico Williams en el España vs Croacia de la primera vuelta de la Nations League | AP

LaLiga condenó las agresiones contra los hermanos Williams y confirmó la expulsión de un aficionado del estadio La Rosaleda

La victoria del Athletic Club por 3-4 ante el Málaga quedó marcada por un nuevo episodio de racismo en el futbol español. Iñaki y Nico Williams fueron víctimas de presuntos insultos discriminatorios provenientes de las gradas del estadio La Rosaleda, situación que provocó la reacción de ambos clubes y de LaLiga.

Podría interesarte Futbol Internacional Lamine Yamal reaparece con Barcelona y le roba los reflectores a Raphinha en la goleada contra Deportivo la Coruña

Los hechos quedaron registrados parcialmente por los micrófonos de la televisión pública vasca EITB. Durante el tiempo agregado, se escucharon gritos de "mono" dirigidos hacia Iñaki Williams, después de que el capitán del conjunto rojiblanco protagonizó un choque dentro del área rival.

De acuerdo con integrantes del mismo medio de comunicación, Nico Williams también recibió insultos racistas momentos después de convertir la tercera anotación del Athletic Club, en un encuentro que terminó con la victoria del conjunto bilbaíno.

Iñaki Williams arremete por jugar en Arabia Saudita | AthleticClub

LaLiga y Málaga toman medidas tras los insultos racistas

A través de un comunicado, LaLiga confirmó la expulsión de un espectador del inmueble y anunció que trasladó el caso a los organismos disciplinarios correspondientes, además de anticipar acciones legales contra este tipo de comportamientos.

Por su parte, el Athletic Club condenó públicamente las agresiones verbales contra sus futbolistas mediante una publicación en redes sociales: "El Athletic Club condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el Málaga-Athletic desde la grada hacia nuestros jugadores. No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos".

El Málaga también informó que identificó al presunto responsable y suspendió de manera cautelar su condición de abonado. Asimismo, la institución andaluza manifestó su disposición para colaborar con las autoridades e identificar a otros posibles involucrados.

Nico Williams, jugador de España | AP

Iñaki Williams ya había sido víctima de racismo en el futbol español

No es la primera ocasión en la que Iñaki Williams enfrenta un episodio de discriminación durante un partido de LaLiga. En enero de 2020, el delantero recibió insultos racistas durante una visita del Athletic Club al Espanyol, en el RCDE Stadium.

El nuevo incidente ocurrió pocas semanas después de la controversia generada por las declaraciones de Luis de la Fuente, seleccionador de España, quien aseguró que no existía racismo en el país tras las advertencias de Thomas Tuchel sobre los protocolos antidiscriminación. En los últimos años, Vinícius Júnior también ha sido víctima recurrente de estas conductas en distintos estadios españoles.