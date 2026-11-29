Lamine Yamal reaparece con Barcelona y le roba los reflectores a Raphinha en la goleada contra Deportivo la Coruña

La joven estrella blaugrana nuevamente fue la estrella de su equipo que se aleja en el liderato

El astro de Rocafonda lo hizo de nuevo. Un partido de descanso en Champions League le vino bien a Lamine Yamal para regresar en buena forma a la actividad este domingo como el mejor jugador en la goleada 1-5 de Barcelona contra Deportivo la Coruña en la Jornada 12 de LaLiga.

Aunque Raphinha se lució con un hat-trick, fue Lamine el motor ofensivo de los culés durante los 90 minutos. De hecho, dos de los goles del brasileño surgieron de sus pies, además que fue el encargado de abrir el marcador apenas a los dos minutos de juego.

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Luego de un pase filtrado de Pedri, Yamal sacó un disparo raso y cruzado que Dani Olmo dejó pasar entre sus piernas. Dicha acción desconcentró a los defensas y al portero locales, que solo vieron el balón cruzar el área antes de meterse en el fondo de la red.

Raphinha y Lamine brillan en el segundo tiempo

Aunque un error de Pau Cubarsí permitió el empate de Pierre Emerick Aubameyang al minuto 9, al 20' Dani Olmo recuperó la ventaja culé, misma que se mantuvo hasta el descanso. Fue ya en la reanudación que los blaugranas se liberaron y llegó el hat-trick de Raphinha para sentenciar la goleada.

El primero del brasileño llegó al minuto 50, con un remate certero luego de un centro preciso por parte de Lamine. Mientras que el segundo fue al 83', luego de una gran jugada individual de Anthony Gordon en la que el rebote terminó por favorecerle al capitán del Barça.

Jugadores de Barcelona en celebración en LaLiga | AFP

Finalmente, el quinto tanto fue en el 90', de nuevo tras una espectacular acción de Lamine que dejó a Raphinha solo frente al arco solo para finiquitar la jugada. Tras un pase filtrado de Gerard Martín, el jugador de 19 años entró al área y se quintó a su marcador con un par de fintas, para luego ceder para el brasileño quien, pese a caer al piso, definió de primera.

¿Cómo va el Barcelona en LaLiga?

Con este triunfo, los de Hansi Flick llegaron a 39 puntos y se mantiene líder del campeonato por delante de Atlético de Madrid y Real Madrid, con 34 y 33 unidades, respectivamente. A media semana, los tres clubes saldrán a escena por su partido adelantado de la Jornada 23 y con un triunfo ante los Colchoneros, Barcelona se pondrá a siete puntos de distancia.