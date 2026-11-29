¡Choque de gigantes por el Derbi de las Américas! El poderoso rival de Sudamérica que enfrentará Toluca en la Copa Intercontinental

El duelo que podría recorrer la Final del Apertura 2026 hasta Navidad

Los Diablos Rojos del Toluca ya tienen rival confirmado para disputar el Derbi de las Américas dentro de la Copa Intercontinental, luego de que el Palmeiras se coronara campeón de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse por marcador de 1-0 en una cerrada final.

El esperado enfrentamiento entre el representante del futbol mexicano y el monarca sudamericano se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Jassim Bin Hamad, en Qatar.

Este compromiso internacional llega en un momento determinante para el conjunto escarlata, que actualmente disputa la Liguilla del Apertura 2026 con el objetivo de sumar más trofeos a sus vitrinas antes de la salida de Antonio Mohamed del banquillo.

Jugadores de Palmeiras celebrando con su portero en Libertadores | AP

Además, la participación mexiquense en territorio catarí impactaría directamente en el calendario local, ya que si Toluca logra avanzar a la Gran Final del torneo mexicano, la serie por el título tendría que recorrerse hasta la semana de Navidad.

¿Cómo llegan Toluca y Palmeiras al Derbi de las Américas y cuál es el camino al título de la Copa Intercontinental?

Ambos clubes aterrizarán con ritmo competitivo al duelo del 9 de diciembre, pues mientras los Diablos Rojos pelean en la fase final de la Liga MX, el cuadro brasileño mantiene actividad en el Brasileirao y tiene programada la Final de Copa ante Gremio el próximo 6 de diciembre, compromiso que podría sufrir ajustes por su viaje a Asia.

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7