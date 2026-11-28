La historia de Pol Deportes tuvo un nuevo capítulo que difícilmente olvidará, luego de que el joven peruano Clíver Huamán Sánchez pasó de narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima a convertirse en uno de los protagonistas de la ceremonia de apertura de la edición 2026, disputada entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.
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¿Cómo comenzó la historia que lo llevó de un cerro al Estadio Centenario?
Todo comenzó en noviembre de 2025, cuando Clíver, que entonces tenía 15 años, viajó aproximadamente 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima con la ilusión de transmitir la final entre Flamengo y Palmeiras.
Al no conseguir una acreditación para ingresar al Estadio Monumental, encontró una alternativa: subir a un cerro cercano y relatar el partido con su celular, un trípode y un micrófono.
Aquella transmisión a través de sus redes sociales se viralizó y transformó su vida. Su relato alcanzó millones de reproducciones, sus seguidores aumentaron considerablemente y su historia llegó hasta futbolistas como Giorgian de Arrascaeta, quien compartió su experiencia en redes sociales.
¿Qué hizo Pol Deportes en la final de la Copa Libertadores 2026?
Un año después, el escenario fue completamente diferente. Invitado por la Conmebol, el comunicador peruano apareció en el césped del Estadio Centenario para dar la bienvenida a los aficionados y presentar oficialmente la final entre Palmeiras y Estudiantes, ante miles de espectadores.
"Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y un sueño. Nunca imaginé que hoy estaría acá, viviendo esta historia desde adentro. Hoy se juega por la gloria eterna", expresó.
Pol Deportes ha participado en coberturas internacionales, visitó el Santiago Bernabéu, conoció a Lionel Messi y formó parte de la cobertura del Mundial 2026. Además, el documental La Voz del Sueño, inspirado en su historia, recibió reconocimiento internacional en los Sportel Awards.