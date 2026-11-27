¡Toluca tiene de hijo al Atlas! Diez partidos sin perder y una remontada que luce complicada

Alexis Vega y Helinho celebrando gol de Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT

Los Diablos acumulan seis victorias y cuatro empates en sus últimos 10 enfrentamientos ante los rojinegros

Atlas tiene una misión complicada para mantenerse con vida en el Apertura 2026, debido a que después de caer 2-0 ante Toluca en el partido de ida de los cuartos de final, los rojinegros deberán buscar la remontada este sábado en el Estadio Jalisco, aunque enfrente tendrán a un rival que se convirtió en su principal obstáculo durante los últimos enfrentamientos.

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Los Diablos Rojos mantienen una racha de 10 partidos consecutivos sin perder ante los tapatíos, con un balance de seis victorias y cuatro empates. El dominio escarlata quedó nuevamente demostrado en esta Liguilla, pero también durante la fase regular, cuando golearon 5-2 al conjunto dirigido por Hernán Crespo.

Toluca domina los enfrentamientos recientes

La última victoria del Atlas sobre Toluca en Liga MX ocurrió el 24 de abril de 2022, cuando los rojinegros se impusieron 4-2 en el Nemesio Diez. Desde entonces, los mexiquenses han mantenido el control de la serie, con resultados que incluyen triunfos contundentes y empates sin anotaciones.

Ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán prolongar esa racha y aprovechar la ventaja de dos goles conseguida con el doblete de Helinho en el primer capítulo de la eliminatoria.

Jugadores de Toluca en celebración ante Atlas en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Una remontada que también desafía sus números como local

El panorama para los Zorros se complica todavía más por su rendimiento en casa. Atlas no consigue una victoria por dos o más goles en el Estadio Jalisco desde el 22 de octubre de 2025, cuando derrotó 2-0 a León.

Desde aquel encuentro, pasaron 20 partidos como local sin que los tapatíos consiguieran repetir una victoria con esa diferencia. En los últimos 30 compromisos en casa, solamente han logrado tres triunfos por dos o más anotaciones.

La final de 1999, otro antecedente entre ambos

Toluca y Atlas también tienen una historia importante en la Liguilla. En el Verano 1999 disputaron la final del futbol mexicano, una serie que terminó con el campeonato para los Diablos Rojos tras una definición por penales.

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7