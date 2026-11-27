Atlas tiene una misión complicada para mantenerse con vida en el Apertura 2026, debido a que después de caer 2-0 ante Toluca en el partido de ida de los cuartos de final, los rojinegros deberán buscar la remontada este sábado en el Estadio Jalisco, aunque enfrente tendrán a un rival que se convirtió en su principal obstáculo durante los últimos enfrentamientos.
Hernán Crespo reconoce la jerarquía de Toluca, pero lanza un mensaje antes de la vuelta
Los Diablos Rojos mantienen una racha de 10 partidos consecutivos sin perder ante los tapatíos, con un balance de seis victorias y cuatro empates. El dominio escarlata quedó nuevamente demostrado en esta Liguilla, pero también durante la fase regular, cuando golearon 5-2 al conjunto dirigido por Hernán Crespo.
Toluca domina los enfrentamientos recientes
La última victoria del Atlas sobre Toluca en Liga MX ocurrió el 24 de abril de 2022, cuando los rojinegros se impusieron 4-2 en el Nemesio Diez. Desde entonces, los mexiquenses han mantenido el control de la serie, con resultados que incluyen triunfos contundentes y empates sin anotaciones.
Ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán prolongar esa racha y aprovechar la ventaja de dos goles conseguida con el doblete de Helinho en el primer capítulo de la eliminatoria.
Una remontada que también desafía sus números como local
El panorama para los Zorros se complica todavía más por su rendimiento en casa. Atlas no consigue una victoria por dos o más goles en el Estadio Jalisco desde el 22 de octubre de 2025, cuando derrotó 2-0 a León.
Desde aquel encuentro, pasaron 20 partidos como local sin que los tapatíos consiguieran repetir una victoria con esa diferencia. En los últimos 30 compromisos en casa, solamente han logrado tres triunfos por dos o más anotaciones.
La final de 1999, otro antecedente entre ambos
Toluca y Atlas también tienen una historia importante en la Liguilla. En el Verano 1999 disputaron la final del futbol mexicano, una serie que terminó con el campeonato para los Diablos Rojos tras una definición por penales.
Este sábado, ambos equipos volverán a encontrarse en una instancia decisiva. Atlas necesita ganar por dos goles para igualar el global y avanzar por su mejor posición en la tabla, mientras que Toluca intentará hacer valer su ventaja y mantener su dominio sobre los rojinegros.