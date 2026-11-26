¡Toluca, el Grinch de la Liga MX! Los Diablos podrían amargar la Navidad con una final navideña

Si el conjunto escarlata llega a la serie por el título del Apertura 2026, la Liga MX recorrerá las fechas de la final

Toluca podría convertirse en el Grinch del futbol mexicano, debido a que los Diablos Rojos tienen la posibilidad de modificar los planes de Navidad de los aficionados, pues si alcanzan la final del Apertura 2026, la serie por el campeonato se disputaría el 24 y 27 de diciembre, en lugar de las fechas originalmente establecidas: 10 y 13 de ese mes.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed dio un paso importante en su camino hacia las semifinales después de vencer 2-0 al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final. Con un doblete de Helinho, los escarlatas tomaron ventaja en el Nemesio Diez y ahora buscarán sentenciar la eliminatoria el próximo sábado, cuando visiten el Estadio Jalisco.

Sin embargo, el camino todavía no está definido, debido a que los rojinegros terminaron la fase regular en el cuarto puesto, con 28 puntos, mientras que Toluca fue quinto, con 27 unidades. Por ello, Atlas tendrá la ventaja de cerrar en casa y avanzar en caso de que el marcador global termine empatado.

Helinho y Paulinho celebrando gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

La Copa Intercontinental cambiaría la Navidad

La razón detrás de una posible modificación del calendario es la participación de Toluca en la Copa Intercontinental. Los Diablos, campeones de la Concachampions, debutarán el 9 de diciembre en el Derbi de las Américas, donde enfrentarán al ganador de la Copa Libertadores, cuya final disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata este sábado.

Si avanzan, los mexiquenses jugarán la Copa Challenger ante Mamelodi Sundowns el 12 de diciembre. Una victoria los llevaría a la final del certamen internacional, programada para el 16 de diciembre, frente al Paris Saint-Germain.

Copa Intercontinental | X: FIFA

Dos escenarios para definir al campeón

La Liga MX contempla dos calendarios: si Toluca queda eliminado antes de la final, la serie por el título se disputará el 10 y 13 de diciembre. Pero si los escarlatas alcanzan esa instancia, los encuentros se recorrerán al 24 y 27 de diciembre.

Así, los Diablos podrían llevar el futbol mexicano hasta Nochebuena. Primero tendrán que eliminar al Atlas y después superar las semifinales. La posibilidad está abierta, pero el camino todavía exige dos eliminatorias.

Jesús Gallardo y Helinho tras gol de Toluca vs Atlas | IMAGO7

Así marcha la Liguilla del Apertura 2026

La actividad de los cuartos de final comenzó con dos encuentros. Toluca tomó ventaja de 2-0 sobre Atlas en el Nemesio Diez, gracias al doblete de Helinho, mientras que América y Monterrey empataron sin goles en el Estadio BBVA, por lo que ambas eliminatorias quedaron abiertas para los partidos de vuelta.