El equipo de los Diablos presentó una edición inspirada en la década de los 90's

Cada vez falta menos para que los Diablos Rojos del Toluca se presenten en Medio Oriente para la nueva edición de la Copa Intercontinental. A la espera de conocer a su rival y con el viaje próximo en el mes de diciembre, el equipo Escarlata presentó lo que será su indumentaria para la edición internacional, misma que esta inspirada en el final de la década de los 90’ s.

La llamas regresan 28 años después

Tal y como lo hicieron los Tuzos del Pachuca en el 2024, el equipo del Estado de México repuntó un jersey especial para la competencia de invierno, el cual tiene referencias de uno de los jersey más icónicos de su historia, mismo que portaron leyendas del club como Sinha, José Saturdino Cardozo, Fabián Estay, etc.

Recuperamos las llamas de 1998 y esta vez para representar a México en la Copa Intercontinental”, escribió el Toluca en sus cuentas oficiales para dar a conocer el jersey.

Jesús Gallardo, Alexis Vega y Paulinho con el nuevo jersey de Toluca | x:@TolucaFC

La indumentaria fue presentada inspirada en el jersey de 1998 con un video, el cual muestra a jugadores como Paulinho, Alexis Vega, Jesús Gallardo y más dentro de una cancha de futbol rápido, lanado disparos bajo la lluvia e incendiando el balón cada que lo tocan los jugadores.

Posteriormente las cuentas oficiales subieron una sesión de fotos en el mismo spot, con todo y la famosa broma hacia Jesús Gallardo, escribiendo el mensaje: “Así se nos va a ver a nosotros”, haciendo referencia los múltiples mermes del futbolista y su aspecto.

¿Cuándo estará disponible el jersey y cuál será su precio?

La presentación de la playera no llegó sola, pues también se dio a conocer que estará disponible a partir de las 11 de la mañana del mismo jueves 26 de noviembre en todas las páginas del equipo y New Balance, así como en las sucursales físicas del club.

La playera con la que Toluca buscará hacer historia y replicar o hasta superar lo hecho por Pachuca en la última edición tendrá un costo de 2700 pesos mexicanos, es decir, similar a la de el kit presentado para el Apertura 2026 de la Liga MX.