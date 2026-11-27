¡Atlas, contra las cuerdas! La segunda peor defensa del torneo necesita remontar ante Toluca

Jugadores de Atlas en lamento en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Los Rojinegros recibieron 33 goles durante la fase regular y ahora deberán revertir el 2-0 de la ida

Atlas tendrá una misión complicada este sábado, debido a que los Rojinegros recibirán al Toluca en el Estadio Jalisco con la obligación de remontar el 2-0 que sufrieron en el partido de ida, una tarea que representa un desafío para un equipo cuya principal debilidad durante el Apertura 2026 fue su zona defensiva.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo terminó la fase regular con 33 goles recibidos, cifra que lo colocó como la segunda peor defensa del campeonato, solamente por detrás de Bravos de Juárez, que permitió 37 anotaciones. Pese a esa fragilidad, los tapatíos consiguieron finalizar en la cuarta posición con 28 puntos.

Una defensa que no ha logrado responder

Las dificultades defensivas de Atlas quedaron evidenciadas durante el semestre con derrotas contundentes: cayó 5-2 ante Toluca en la Jornada 8, 5-2 frente al América, 4-1 contra Pachuca y empató 3-3 con Juárez.

En el Nemesio Diez, los problemas volvieron a aparecer. Helinho abrió el marcador al minuto 15 con un disparo de larga distancia y firmó su doblete al 54, mediante un penalti. Así, los Diablos aprovecharon las desatenciones rojinegras para llevarse una ventaja de dos goles a Guadalajara.

Jugadores de Toluca en celebración ante Atlas en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Toluca, una amenaza ofensiva

El desafío aumenta porque los mexiquenses terminaron la fase regular como la tercera mejor ofensiva, con 35 anotaciones, y también cuentan con alternativas como Paulinho, Alexis Vega, Federico Viñas, Nicolás Castro y Canelo Angulo.

Además, Toluca suma una racha favorable en sus visitas a Guadalajara, ya que su última derrota en esa ciudad ocurrió el 8 de mayo de 2024, cuando perdió 1-0 ante Chivas.

Jugadores de Atlas en lamento en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El Jalisco, última oportunidad

Atlas necesita ganar por dos goles para igualar el marcador global y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla. Una victoria por tres o más tantos también le daría el pase; el empate o la derrota significarían su eliminación.