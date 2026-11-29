VIDEO: El insólito autogol que acabó con la racha de victorias consecutivas de Liverpool

El momento del autogol de Jeremie Frimpong en el partido de Everton contra Liverpool | AP

Los Reds tomaron una ventaja tempranera pero no pudieron quedarse con el triunfo

La racha de tres victorias consecutivas del Liverpool llegó a su fin con un autogol de Jeremie Frimpong en el empate 1-1 contra el Everton en un frenético Derbi de Merseyside en la Premier League el domingo.

En el minuto 25, Frimpong introdujo en su propia portería un centro procedente de un tiro libre de Kiernan Dewsbury-Hall desde corta distancia, igualando así el gol inicial de Dominik Szoboszlai para el Liverpool en el minuto 5 en el estadio Hill Dickinson.

En el cobro de una falta desde el costado derecho, el centro llegó hasta el área chica, donde Frimpong llegó mal parado por la disputa con Jake O'Brien. El defensa neerlandés intentó despejar de zurda para evitar el remate del rival, pero rebanó el esférico y lo desvió al fondo de su propio arco.

Liverpool perdonó a Everton

Alexander Isak falló un par de ocasiones claras para el Liverpool, que llegaba al derbi tras haber marcado diez goles en los últimos tres partidos, en victorias contra el Crystal Palace, el Manchester United y el Club Brujas en la Champions League.

Jeremie Frimpong en el partido de Everton contra Liverpool | AP

El Liverpool se mantuvo en la cuarta posición tras 12 partidos, cinco puntos y cuatro puestos por delante del Everton.

¿Cómo va la Jornada 12 de la Premier League?

El domingo se disputarán cinco partidos más, culminando con el encuentro entre el Arsenal, líder de la clasificación, y el Manchester City, tercer clasificado.

Jugadores de Liverpool en lamento en el partido contra Everton | AP