¡Caída libre! Brentford le propina una nueva goleada a Pochettino y deja al borde del último lugar al Manchester United

Manchester United se reúne antes del partido de Jornada 12 ante Brentford por Premier League | AP

Los Red Devils no encuentran el rumbo ni siquiera con la llegada de su nuevo entrenador

Volvieron a 'aplastar' al Manchester United, esta vez con una réplica del resultado recibido en Anfield ante el Liverpool, pues el Brentford ocupó Old Trafford como su patio de juegos para golear 0-4 a los Red Devils que podrían terminar la Jornada 12 como el último lugar de la tabla de esta temporada.

Mauricio Pochettino ha dirigido apenas tres partidos, pero en ninguno ha podido ganar, además de que ha recibido ocho goles contra solo dos a favor que han tenido por parte de Bruno Fernandes, los cuales para nada han sido suficientes en esta nueva etapa de parte del argentino.

Otro paseo para los golpeados Diablos Rojos

La presentación en casa de Mauricio Pochettino no hizo para nada diferentes las cosas, pues se ha ido goleado a manos del Brentford, quienes ya son el quinto lugar de la tabla de la Premier League. Todo comenzó con Callum Wilson al minuto 19, que aunque el delantero suplía al titular Igor Thiago, fue el autor de un doblete en esta ocasión.

Su segundo tanto llegó al 32', cuando ya todo comenzó a decantarse para una nueva derrota, pues de nueva cuenta, el United suma a una de las malas estadísticas de su temporada: al menos dos goles recibidos en al menos uno de los tiempos de sus partidos, aunque aún faltaba lo peor.

Ya para la segunda mitad, los locales se volcaron al frente tratando de meterse en el marcador, y aunque tuvieron varias de estas oportunidades, ninguna rindió frutos, y por el contrario tuvieron un peor momento en el encuentro, pues cuando parecía que ya no recibirían algún otro gol, le llegaron un par más, primero en un tiro de esquina que dejó un rebote para Kristoffer Ajer que puso el 0-3 en Old Trafford.

Kristoffer Ajer festeja el 0-3 ante Manchester United en Premier League durante el debut de Pochettino en Old Trafford | AP

El United se puede hundir todavía más

Ya en los minutos finales, vino una jugada más, pues Kevin Schade condujo el balón en una buena triangulación con rumbo al área, donde definió por encima de todos, para así poner cifras definitivas con el 0-4 que deja al borde del abismo a los dirigidos por el exentrenador de Estados Unidos.

Por si fuera poco para el Manchester United, Crystal Palace juega a primera hora del domingo en esta misma Jornada 12 en contra del Hull City, por lo que, en dado caso de ganar, dejarían a los Red Devils en el último sitio de toda la clasificación general con solo ocho puntos, más cerca que nunca del descenso.