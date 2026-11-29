Esta fue la razón por la que Mourinho cambio a Arda Güler y no a Vinícius Jr en la derrota del Real Madrid

El entrenador portugués aseguró que el futbol no se trata de talento individual y que a veces se hacen ‘sacrificios’

El Real Madrid vivió un autentico noche de pesadilla en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco rompió su racha de 10 triunfos de manera consecutiva al ser vencido por el Alavés 1-2. Ante la derrota las criticas no tardaron en caer para el entrenador José Mourinho, principalmente la gran polémica de la noche, el cambio Arda Güler apenas a los 50 minutos.

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Mourinho defiende su decisión

Tras la derrota en casa, el estratega Del Real Madrid fue cuestionado en rueda de prensa por su decisión de disponer de Güler antes que de Vinícius. El lusitano elogió el trabajo del turco, pero aseguró que hay momentos donde va más lo colectivo que lo individual.

Sacar a Arda Güler no fue una decisión fácil. Sé lo que aporta a este equipo. Tiene una increíble habilidad técnica, visión, creatividad y la calidad para cambiar un partido con un solo pase. “Pero el fútbol no se trata solo de talento individual. A veces, como entrenador, tienes que tomar decisiones basadas en lo que el equipo necesita en ese momento particular”, declaró Mou.

Arda Güller vs Alavés en LaLiga | AP

Además de aclarar por que tomó la decisión del cambio, Mourinho dejo en claro que tan importante es la presencia de Güler dentro del terreno de juego, pues comentó que su estilo de manejo de juego da un volumen distinto teniendo a atacantes como Mbappé, Vinicius y el propio Jude Bellingham.

Arda es un jugador importante para el Real Madrid. Su contribución no se puede juzgar solo por goles y asistencias. Nos ayuda a controlar la posesión, encontrar espacios y conectar el mediocampo con el ataque. Cuando tienes jugadores como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham por delante, necesitas a alguien capaz de dar el pase correcto en el momento preciso. Arda tiene esa cualidad. Pero también tengo que tener en cuenta el equilibrio del equipo”, añadió.

Arda Güller, jugador del Real Madrid en LaLiga | AP

¿Por qué Güller y no Vini?

La polémica de Arda tomó mayor fuerza gracias al mal momento que actualmente vive Vinícius Júnior. Si bien no se le cuestión de manera directa el por que eligió al turco y no al brasileño, Mourinho si dejo en claro que sus cambios no son para las gradas, sino para los momentos que el partido requiere.

No puedo mantener a todos los jugadores en el campo simplemente porque la afición quiera verlos jugar los 90 minutos. Entiendo la frustración. Los aficionados adoran a Arda, y lo respeto. Pero mi responsabilidad es tomar decisiones que, en mi opinión, le den al Real Madrid la mejor oportunidad de ganar. Perdimos esta noche, y nadie está contento con eso. Debemos asumir la responsabilidad, analizar nuestros errores y mejorar”, concluyó.