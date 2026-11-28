¡Bayern Munich pierde el rumbo! Empata ante Hamburgo y deja escapar puntos en la Bundesliga

Bayern Munich ante Hamburgo y deja escapar puntos en la Bundesliga | AP

Las numerosas bajas y la expulsión de Joshua Kimmich condicionaron al conjunto bávaro, que no pasó del 0-0

El Bayern Munich continúa dejando puntos en el camino. El conjunto dirigido por Vincent Kompany no pudo superar al Hamburgo y firmó un empate sin goles en la Bundesliga, en un encuentro marcado por las ausencias de varios de sus referentes y la expulsión de Joshua Kimmich antes del descanso.

Los bávaros llegaron al compromiso con un panorama complicado por las lesiones de Harry Kane y Michael Olise, a quienes se sumaron las bajas de Jamal Musiala, Alphonso Davies y Serge Gnabry. Además, Luis Díaz comenzó el encuentro desde el banquillo tras recuperarse de una lesión muscular.

¿Qué pasó en el empate entre Bayern Munich y Hamburgo?

Pese a presentar una alineación con algunas modificaciones, el Bayern intentó imponer condiciones desde el arranque mediante la posesión del balón y la presión en campo contrario. De hecho, llegó a controlar cerca del 80 por ciento de la pelota, aunque ese dominio no se tradujo en oportunidades claras para abrir el marcador.

El Hamburgo apostó por mantenerse ordenado en defensa y buscar espacios para atacar al contragolpe. La estrategia complicó al equipo visitante, que tuvo dificultades para encontrar caminos hacia el área rival.

La situación empeoró para los bávaros en los últimos instantes de la primera mitad. Joshua Kimmich perdió la cabeza después de recibir una falta y reaccionó jalándole el cabello a Rössing-Lelesiit, acción que provocó su expulsión al minuto 44.

Con un hombre menos, el Bayern tuvo que modificar su planteamiento para el complemento. El Hamburgo encontró mayores facilidades para contener los ataques de su rival, aunque tampoco consiguió aprovechar la superioridad numérica para marcar.

La oportunidad más peligrosa de los locales llegó al minuto 78. Después de un saque de banda, Adeline consiguió desbordar y finalizar la jugada con un remate que pasó ligeramente desviado de la portería.

Joshua Kimmich en el Bayern Munich vs Hamburgo | AP

Bayern deja escapar puntos y Borussia Dortmund puede aprovechar

El empate sin goles representa un nuevo tropiezo para el Bayern Múnich, que no logró responder a las dificultades de su plantilla y terminó cediendo unidades ante un rival que pelea por mantenerse alejado de los puestos complicados de la clasificación.

El resultado también representa una oportunidad para el Borussia Dortmund, que puede aprovechar el tropiezo bávaro para aumentar su ventaja en la parte alta de la Bundesliga.