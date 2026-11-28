El conjunto Merengue cayó 1-2 ante el cuadro de Quique Sánchez y se aleja del liderato

El Real Madrid se llevó un duro golpe en el Santiago Bernabéu. El Alavés dio la sorpresa de la jornada al imponerse 1-2 al conjunto blanco, en un partido en el que supo aprovechar los errores del equipo de José Mourinho, resistir sus intentos de reacción y terminar celebrando una victoria de enorme valor. Los madridistas dejaron escapar tres puntos en casa y, además, terminaron el encuentro con Jude Bellingham expulsado.

El conjunto blanco comenzó buscando la portería rival y encontró en Antonio Sivera a su primer obstáculo. El guardameta del Alavés respondió a los intentos de Vinicius y Mbappé, pero cuando mejor parecía estar el Madrid llegó el golpe visitante. Un error de Dean Huijsen permitió a Toni Martínez plantarse ante Courtois. El delantero superó al portero belga y, aunque Konaté intentó despejar sobre la línea, el balón ya había cruzado.

Marc Cucurella durante el Real Madrid vs Alavés | AP

Mourinho movió el banquillo en el descanso con la entrada de Bernardo Silva y Diomande, buscando darle otra dinámica al ataque madridista. Sin embargo, el Alavés mantuvo el orden y volvió a encontrar espacios para hacer daño. Al minuto 61 llegó el segundo tanto: Mariano filtró un gran balón para Ángel Pérez, que superó a Huijsen y a Courtois para marcar a puerta vacía. El Bernabéu comenzaba a impacientarse y los visitantes estaban cada vez más cerca de una victoria histórica.

Real Madrid vs Alavés en LaLiga | AP

El Madrid intentó reaccionar y encontró algo de esperanza en Kylian Mbappé. El francés aprovechó un saque de esquina en corto y sacó un disparo dentro del área que terminó sorprendiendo a Sivera para colocar el 1-2. Quedaba partido y el conjunto blanco se volcó sobre la portería visitante. Bellingham y Carlos Espí tuvieron oportunidades para conseguir el empate, pero el Alavés defendió su ventaja con uñas y dientes.

Gol de Angel Perez vs Real Madrid en LaLiga | AP

La tensión también se apoderó de los minutos finales. Bellingham, que ya había visto una primera tarjeta amarilla al 74 por protestar, terminó expulsado al 88 después de recibir una segunda amonestación por simular una caída dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR, que corrigió el penalti inicialmente señalado a favor del Real Madrid. Una decisión que terminó de complicar la noche para los locales, que se quedaron sin uno de sus futbolistas más importantes cuando todavía buscaban el empate.

El Alavés firmó una de esas victorias que pueden marcar una temporada. Ganó en uno de los escenarios más complicados de LALIGA, aprovechó los errores de un Real Madrid que no encontró soluciones suficientes y puso fin a la racha de diez triunfos consecutivos del conjunto blanco entre Liga y Champions. Para Mourinho, la derrota supone un frenazo en la pelea por el liderato; para el Alavés, una noche para recordar en el Santiago Bernabéu, donde no ganaba desde noviembre de 2020.