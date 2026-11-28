El Derby de Merseyside tiene una versión más en el campo nuevo del Everton | RÉCORD

Una edición más de esta fuerte rivalidad se juega en el primer turno del domingo

La actividad de la Jornada 12 de la Premier League tendrá uno de los enfrentamientos más tradicionales del futbol inglés cuando Everton y Liverpool se vean las caras en una nueva edición del Derbi de Merseyside. El Hill Dickinson Stadium será el escenario de este compromiso, que se podrá disfrutar EN VIVO a través de Fox+ y la aplicación de Fox One a las 6:00 AM.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, ocupa la cuarta posición de la clasificación con 21 unidades y buscará acercarse al Arsenal, actual líder de la competencia con 28 puntos. Los Reds llegan con el impulso de haber goleado 3-0 al Club Brujas a mitad de semana en la UEFA Champions League.

Por su parte, el Everton de David Moyes marcha en el noveno puesto con 16 unidades y necesita recuperarse después de sufrir una derrota por 4-0 ante el Brentford. Además, los Toffees intentarán aprovechar su condición de local para cobrar revancha tras perder los dos derbis de la temporada anterior.

Everton recibe a su máximo rival en casa este domingo | AP

Alexander Isak y Florian Wirtz serán dos de las principales cartas ofensivas del Liverpool, especialmente después del doblete que consiguió el delantero sueco en la Champions League. En contraparte, el Everton depositará buena parte de sus esperanzas en Thierno Barry, quien acumula 10 anotaciones en el arranque de la campaña.

Ambos equipos deberán afrontar el compromiso con ausencias importantes. Los Toffees no podrán contar con su capitán James Tarkowski debido a una suspensión, mientras que los Reds arrastran cinco bajas por lesión. El último enfrentamiento entre ambas escuadras terminó con una victoria del Liverpool por 2-1, gracias a una anotación de Virgil van Dijk en el tiempo añadido.

Víctor Muñoz pone el 4to gol del Liverpool ante el Manchester United | AP

¿Dónde ver el Derbi de Merseyside?