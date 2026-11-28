Con una nula participación de Obed, Atlético de Madrid sufrió ante Elche, pero consiguió una importante victoria en LaLiga

Alejandro Grimaldo, jugador del Atlético de Madrid, en festejo de gol ante Elche | @Atleti

Los dirigidos por Diego Simeone necesitaron apenas cinco minutos para abrir el marcador

Atlético de Madrid consiguió una importante victoria por 3-2 sobre Elche en el Estadio Martínez Valero, en compromiso correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga. El conjunto colchonero aprovechó su contundencia durante la primera mitad, aunque sufrió en el complemento para asegurar los tres puntos.

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Los dirigidos por Diego Simeone necesitaron apenas cinco minutos para abrir el marcador. Alejandro Grimaldo convirtió desde los once pasos después de recibir una infracción dentro del área por parte de Federico Redondo, situación que permitió a los visitantes tomar el control del encuentro.

Dos minutos después, el surcoreano Lee Kang-in amplió la ventaja con un disparo de pierna izquierda dentro del área que superó al guardameta Matías Dituro. El Atlético de Madrid encontró rápidamente los espacios ante las facilidades defensivas del conjunto local.

Lee Kang-in, jugador del Atlético de Madrid | @Atleti

Julián Álvarez marcó en la victoria del Atlético de Madrid

Elche reaccionó al minuto 26 por conducto de Martim Neto, quien aprovechó un error de Marc Pubill para recuperar el balón y vencer a Jan Oblak. La anotación devolvió al partido al equipo dirigido por Martín Anselmi, que comenzó a generar oportunidades sobre la portería rojiblanca.

Sin embargo, Julián Álvarez apareció al minuto 41 para recuperar la ventaja de dos anotaciones. El delantero argentino recibió una asistencia de Álex Baena dentro del área y definió de pierna izquierda para establecer el 3-1 antes del descanso.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid l IG @obed.vargas

Atlético de Madrid sufrió para mantener la ventaja ante Elche

El conjunto local volvió a meterse en la pelea por los puntos al minuto 48, cuando Buba Sangaré sacó un potente disparo que fue desviado por Dávid Hancko antes de ingresar a la portería de Jan Oblak, situación que puso el 2-3 en el marcador.

Los dirigidos por Martín Anselmi buscaron la igualdad durante el resto de la segunda mitad, mientras que el Atlético de Madrid tuvo que redoblar esfuerzos defensivos para conservar su ventaja. Pese a la insistencia del Elche, los visitantes resistieron hasta el silbatazo final.