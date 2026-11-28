Johan Vásquez sufrió con Genoa en la goleada ante Inter de Milán en la Serie A

Petar Sucic, jugador del Inter de Milán, en festejo de gol ante Genoa | AP

El defensor mexicano saltó al terreno de juego como titular y capitán en la derrota por 4-0 del conjunto genovés en San Siro

Genoa sufrió una contundente derrota por 4-0 ante Inter de Milán en el Estadio Giuseppe Meazza, en compromiso correspondiente a la Jornada 13 de la Serie A. Johan Vásquez apareció como titular y capitán del conjunto dirigido por Daniele De Rossi, que no consiguió contener el poderío ofensivo de los locales.

Durante los primeros minutos, el equipo genovés apostó por mantenerse ordenado defensivamente y buscar oportunidades mediante contragolpes. Incluso, Milutin Osmajic estuvo cerca de abrir el marcador, aunque el guardameta Ivan Provedel intervino en un par de ocasiones para mantener su portería sin anotaciones.

Marcus Thuram, jugador del Inter de Milán, en partido ante Genoa | AP

Johan Vásquez encabezó la defensa del Genoa ante Inter de Milán

El seleccionado mexicano integró la línea de tres centrales junto a Alessandro Marcandalli y Sebastian Otoa. Vásquez tuvo una importante carga de trabajo ante las constantes aproximaciones de Marcus Thuram y Lautaro Martínez, quienes encontraron espacios en la zona defensiva de los visitantes.

La resistencia del Genoa terminó al minuto 30, cuando Lautaro Martínez aprovechó un servicio de Andy Diouf para vencer al guardameta Justin Bijlow. Diez minutos después, el delantero argentino participó en la segunda anotación del encuentro, al asistir a Marcus Thuram para ampliar la ventaja.

Las complicaciones continuaron para Johan Vásquez y sus compañeros antes del descanso. Aunque el VAR invalidó una anotación de Federico Dimarco, Petar Sucic convirtió desde los once pasos al minuto 45+3 para establecer el 3-0 parcial a favor del conjunto dirigido por Cristian Chivu.

Johan Vásquez, jugador del Genoa, en partido ante Inter de Milán | AP

Inter de Milán sentenció la goleada ante Genoa

Lejos de disminuir la intensidad, el conjunto nerazzurro encontró su cuarta anotación al minuto 54. Nicolò Barella envió un servicio hacia el interior del área y Marcus Thuram aprovechó un rebote para conseguir su doblete y sentenciar el encuentro.

Daniele De Rossi realizó modificaciones en busca de una reacción ofensiva, aunque Genoa no consiguió recortar distancias. Inter de Milán administró su ventaja durante el resto del compromiso y aseguró su séptima victoria como local en la presente temporada del campeonato italiano.