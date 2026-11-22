Con Johan Vásquez como titular el Genoa derrota al Sassuolo y se apartó de los puestos de descenso

El defensor mexicano disputó los 90 minutos y fue de los futbolistas más destacados del partido

La lluvia no detuvo al Genoa, que encontró en el primer tiempo los argumentos necesarios para llevarse una victoria fundamental en su visita al Sassuolo. Con Johan Vásquez como titular y protagonista en labores defensivas, el conjunto genovés se impuso 0-2 en la Jornada 12 de la Serie A, resultado que le permitió tomar distancia de los puestos de descenso y recuperar confianza después de caer ante el Milan.

Osmajic encaminó el triunfo del Genoa

El encuentro comenzó bajo condiciones climáticas complicadas, con una intensa lluvia e incluso una alerta de tormenta que amenazaba con condicionar el desarrollo del partido. Sin embargo, el Genoa supo adaptarse al escenario y encontró en Milutin Osmajic al hombre encargado de marcar la diferencia.

Equipo del Genoa | AP

Al minuto 26, el delantero apareció para definir con la pierna derecha y romper el cero en el marcador. El tanto le dio tranquilidad al equipo visitante, que aprovechó los espacios y la falta de respuestas del Sassuolo, que estrenaba entrenador con Roberto D'Aversa en el banquillo.

Diez minutos después, Osmajic volvió a hacerse presente dentro del área rival. Con un disparo frente al arco, el atacante consiguió su doblete y amplió la ventaja a 0-2, una diferencia que terminó siendo definitiva para las aspiraciones del Genoa en territorio visitante.

Genoa vs Sassuolo Serie A | AP

Johan Vásquez, clave para mantener el arco en cero

Con la desventaja en el marcador, el Sassuolo intentó reaccionar y por momentos consiguió tomar el control de las acciones. El conjunto local buscó recortar distancias, pero se encontró con una defensa genovesa que respondió ante los intentos de peligro.

En ese escenario, Johan Vásquez tuvo una participación destacada. El defensor mexicano intervino en al menos dos oportunidades claras para impedir que el balón terminara en el fondo de su portería, además de mantenerse atento para cortar las aproximaciones y despejar el peligro durante el resto del encuentro.

Leo Skin Ostigard de Génova | AP

El seleccionado mexicano completó los 90 minutos y volvió a demostrar su importancia dentro del esquema del Genoa. Su seguridad en la última línea fue uno de los factores para conservar la ventaja y asegurar los tres puntos, luego de la derrota por 1-2 frente al Milan en la jornada anterior.

Con este resultado, el Genoa llegó a una nueva victoria en el campeonato italiano y se colocó en la décima posición de la clasificación, alejándose de la zona comprometida de la tabla. Ahora, el equipo de Johan Vásquez tendrá una prueba de mayor exigencia, pues su siguiente compromiso será frente al Inter de Milán, tercer lugar del torneo, el próximo 18 de noviembre.