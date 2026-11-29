El entrenador mexicano volvió a sumar un nuevo empate en LaLiga

El Valencia de Javier Aguirre volvió a dejar más dudas que respuesta dentro del terreno de juego. Desde el mítico Estadio de Mestalla los murciélagos sumaron su cuarto empate de la temporada, luego de terminar 1-1 ante el Osasuna, duelo correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga.

El panorama para los Murciélagos no es alentador. Con diciembre a la vuelta de la esquina, el Valencia todavía no consigue ganar en su estadio durante la presente temporada, una situación que complica sus aspiraciones y lo mantiene mirando de reojo la zona baja de la clasificación. Mestalla, que debería ser un refugio para el equipo de Aguirre, se ha convertido en un escenario de frustraciones.

Javier Moreno, jugador de Valencia | AP

Javier Aguirre reaccionó desde el banquillo y Hugo Duro respondió

Durante la primera mitad, los locales tuvieron la posesión del balón, aunque sin conseguir traducirla en peligro constante. Osasuna optó por ceder la iniciativa y esperar el momento adecuado para atacar, mientras el Valencia batallaba para encontrar espacios en una defensa bien organizada.

Pepelu intentó romper el cerrojo con disparos desde fuera del área, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar la dinámica del encuentro. Del otro lado, Aimar respondió con un cabezazo que obligó a Dimitrievski a intervenir con dificultades, en una de las pocas aproximaciones de los visitantes antes del descanso.

Estadio de Mestalla | x:@valenciacf

La oportunidad más clara del Valencia llegó a través de Sadiq. Un pase filtrado de Arnau dejó al atacante frente a Herrera, quien respondió con una buena atajada para evitar la caída de su portería. La fórmula volvió a repetirse minutos después, aunque la jugada terminó invalidada por fuera de juego. Con pocas emociones y sin goles, ambos equipos se marcharon a los vestidores.

Para el complemento, el Valencia mostró una postura más agresiva y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival. Sin embargo, cuando los dirigidos por Javier Aguirre parecían tener el control y estaban cerca de encontrar el gol, Osasuna golpeó primero.

Jagoba Arrasate movió sus piezas y la apuesta le salió de inmediato. Rubén García ingresó al terreno de juego y prácticamente en su primera intervención encontró el camino al gol, luego de una gran jugada de Raúl Moro que dejó tocado al conjunto valencianista.

El tanto obligó a Aguirre a buscar respuestas desde el banquillo. El técnico mexicano mandó al campo a Hugo Duro y Otorbi, movimientos que terminaron siendo determinantes para cambiar el rumbo del partido. Otorbi encontró espacio por la banda y mandó un centro preciso que el delantero español conectó de cabeza para firmar el 1-1.

La anotación significó el primer gol de Hugo Duro en la temporada de Liga y el atacante no ocultó su emoción. Tras mandar el balón a las redes, corrió a celebrar con rabia, en una muestra de la tensión acumulada por un Valencia que necesitaba reaccionar ante su afición.

Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

El VAR evitó una nueva derrota en Mestalla

Con el empate, el partido se abrió y ambos equipos tuvieron posibilidades de llevarse los tres puntos. Valencia apretó en busca de la remontada, pero Osasuna también encontró oportunidades para volver a ponerse arriba en el marcador, especialmente a través de las jugadas a balón parado.

En una de ellas, el canterano Osambela consiguió marcar el que parecía ser el segundo gol de los rojillos. Mestalla quedó en silencio y el Valencia estuvo a punto de sufrir otro golpe en su propio estadio, pero la revisión del VAR cambió el desenlace de la acción.

El árbitro determinó que Osambela había utilizado el brazo para controlar el balón antes de rematar, por lo que el tanto fue invalidado. La decisión, polémica para los visitantes, terminó siendo un alivio para el equipo de Javier Aguirre, que evitó una derrota que habría profundizado todavía más su crisis como local.