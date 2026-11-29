El futbol portugués tendrá uno de sus enfrentamientos más esperados este domingo, cuando el FC Porto reciba al Sporting de Lisboa en la jornada 12 de la Primeira Liga. En México, el encuentro podrá seguirse a las 14:30 horas, tiempo del centro del país, a través de Claro Sports Premium, mediante la membresía de su canal oficial de YouTube.
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¿Cómo llegan Porto y Sporting al clásico portugués?
Los Dragones atraviesan un gran momento y llegan como líderes de la clasificación con 33 puntos, producto de 11 victorias en sus primeros 11 compromisos. Su principal objetivo será mantener el paso perfecto y conservar la ventaja sobre sus perseguidores en la lucha por el campeonato.
En el segundo lugar aparece el Benfica con 28 unidades, mientras que el Sporting ocupa la tercera posición con 24 puntos. Aunque existe una diferencia de nueve unidades entre los dos protagonistas de este clásico, para el Porto será fundamental conseguir otro triunfo que le permita mantener distancia respecto a sus perseguidores.
¿Santiago Giménez tendrá minutos ante el Sporting?
Uno de los grandes atractivos para la afición mexicana será la posible participación de Santiago Giménez. El delantero viene de ser titular en la victoria 1-0 sobre Feyenoord en la Champions League, partido en el que disputó 60 minutos y tuvo una oportunidad importante para seguir ganando terreno en el equipo de Francesco Farioli.
Sin embargo, el mexicano todavía busca consolidarse en el ataque de los Dragones, por lo que su presencia en el once inicial no está asegurada. El clásico ante Sporting representa una nueva oportunidad para sumar minutos y demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el líder del futbol portugués.