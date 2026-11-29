El mexicano afronta un nuevo compromiso en la Superliga de Grecia, donde Olympiacos buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos

El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González tendrá una nueva prueba en la Superliga de Grecia cuando visite al Aris Salónica en la Jornada 12 de la competencia, encuentro que será en en el Estadio Kleanthis Vikelidis, programado para comenzar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Carlo Sports.

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Hormiga en busca de minutos

El conjunto del mexicano buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que su rival intentará aprovechar la localía para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

La ‘Hormiga’ González buscará tener participación en un nuevo compromiso con el conjunto griego, que llega como uno de los equipos protagonistas de la temporada y con la intención de seguir sumando en la competición local.

Armando González ante el Milan l AP

¿Cómo llegan Aris Salónica y Olympiacos?

Olympiacos llega a este encuentro con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, aunque su más reciente compromiso terminó con una derrota de 4-2 ante el AC Milan en la Europa League. Previamente, el conjunto griego consiguió un contundente triunfo de 6-2 sobre Iraklis en la Superliga.

Los dirigidos por Olympiacos ocupan el tercer lugar de la clasificación con 26 puntos, por lo que una victoria en territorio visitante podría ser importante para no perder terreno respecto a los primeros puestos.

Por su parte, Aris Salónica también atraviesa un buen momento, pues registra cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su más reciente resultado fue un triunfo por 0-1 ante Ásteras en la liga, con el que llegó a 22 unidades y se colocó en la quinta posición.

Jugadores de Olympiacos saludan a la afición tras su partido | AP

¿Cómo terminó el último enfrentamiento entre ambos?

El antecedente más reciente entre Aris Salónica y Olympiacos terminó con un empate sin goles, por lo que ambos equipos buscarán romper esa igualdad y quedarse con el triunfo en esta nueva edición del enfrentamiento.

Con cuatro puntos de diferencia en la clasificación, el duelo representa una oportunidad para el Olympiacos de ampliar su ventaja sobre un rival directo y para Aris de acercarse a los puestos de privilegio en la Superliga de Grecia.