Así logró México el pase al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

El Tri venció a Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Femenil de la Concacaf

La Selección Mexicana Femenil consiguió su boleto a la Copa Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de vencer a Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Femenil de la Concacaf, en un partido disputado en el Texas Health Mansfield Stadium.

¿Cómo fue el partido?

El Tricolor abrió el marcador al minuto 13, cuando Diana Ordóñez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y adelantar a México. Sin embargo, al 20’, Haití tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, luego de una falta cometida por Rebeca Bernal, pero Esthefanny Barreras se convirtió en figura al detener el cobro. Dos minutos después, Ordóñez estuvo cerca de marcar su doblete en un mano a mano, aunque la arquera haitiana achicó de buena manera para evitar el segundo tanto.

Al minuto 27, Alice Soto tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, por lo que Maricarmen Reyes ingresó en su lugar. Haití aprovechó para empatar al 30’, luego de un disparo de Brittany Raphino que terminó escapándose por debajo de los brazos de Esthefanny Barreras. No obstante, México recuperó la ventaja al 41’, cuando Jacqueline Ovalle sacó un potente disparo de larga distancia que se convirtió en un golazo para colocar el 2-1 antes del descanso.

Selección Mexicana Femenil l MEXSPORT

Apenas al 47’, Maricarmen Reyes aprovechó su ingreso para ampliar la ventaja mexicana, luego de definir de zurda dentro del área y colocar el 3-1. Haití no bajó los brazos y al 57’ descontó con Kethna Louis, quien marcó de tiro libre para acercar nuevamente a su selección en el marcador.

Ovalle y otra vez se hizo presente

Pero México terminó por sentenciar el encuentro al minuto 72, cuando Jacqueline Ovalle cobró un tiro libre que terminó desviándose para convertirse en el cuarto tanto del Tricolor. Con el 4-2, las mexicanas sellaron su pase a las semifinales del Campeonato Concacaf W, donde se enfrentarán a Canadá, además de asegurar su presencia en el Mundial de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.