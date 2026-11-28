El Tri se medirá a Canadá tras golear a Panamá

La Selección Mexicana Femenil cosechó su boleto al Mundial 2027 tras imponerse a Haití en los Cuartos de Final de la Concacaf W Championship y ahora buscara adjudicarse su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 cuando se mida a Canadá en Semifinales.

El Tri volverá el 1 de diciembre cuando se mida al seleccionado de la 'Hoja de Maple' en punto de las 17:00hrs (tiempo del Este) y 16:00hrs (hora local), un triunfo le daría el pase a los JJOO.

Las dirigidas por Pedro López se fueron al frente por conducto de Diana Ordoñez que marcaba con asistencia de Lizbeth Ovalle; sin embargo, al 31' Brittany Raphino ponía el empate.

Gol de Jaqueline Ovalle l MEXSPORT

Antes del descanso, Lizbeth Ovalle haría un golazo para poner el 2-1 momentáneo y sobre el agregado Maricarmen Reyes marcaba con asistencia de Nicolette Hernández para el 3-1. Las caribeñas reaccionarían en la segunda parte con Kethna Louis pero ya no sería suficiente ya que nuevamente Ovalle pondría el 4-2.

¿Cómo fue la victoria de Canadá?

Evelyne Viens anotó un par de goles y Canadá aseguró un lugar en el Mundial Femenino de 2027 con una victoria el sábado por 4-0 sobre Panamá en los cuartos de final del Campeonato W de la CONCACAF.

Shelina Zadorsky y Anabelle Chukwu también marcaron por Canadá, que enfrentará el martes en las semifinales a México tras imponerse a Haití en el Texas Health Mansfield Stadium.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

¿Quiénes avanzaron al Mundial 2027?

Los cuatro ganadores de los cuartos de final del Campeonato W se clasifican al Mundial del próximo año en Brasil. Estados Unidos aseguró el viernes su boleto con una goleada 7-0 sobre El Salvador, y Jamaica obtuvo el pase con un triunfo por 3-0 sobre Costa Rica. Panamá y los otros equipos que perdieron en los cuartos de final jugarán por los dos cupos de la confederación para los repechajes intercontinentales.

Además de un lugar en el Mundial, Canadá también aseguró un cupo olímpico para 2028. Los tres primeros del Campeonato W se clasifican a los Juegos de Los Ángeles. Como Estados Unidos es anfitrión, eso significa que Canadá y Jamaica obtuvieron sus cupos como semifinalistas.